Мэрия решила продать 7 домов на Телецентре

Муниципалитет готовит к аукциону участок площадью 11,7 тысяч кв. м в границах улиц Серафимовича, 3-го переулка Римского-Корсакова, 4-го переулка Серафимовича и Степной — постановление о проведении торгов опубликовано в документах мэрии.

На территории находятся 7 подлежащих сносу домов: на улице Серафимовича, 16, 20, 22 и 24, а также в 4-м переулке Серафимовича, 1, 3 и 9.

Раньше здесь также стоял дом с адресом улица Серафимовича, 18 — его снесли 5 лет назад, расселив 10 семей. Дом в 4-м переулке Серафимовича, 5 тоже уже исчез с карты — в информации о торгах на право развития этой территории в 2014 году он ещё значился.

По наблюдениям корреспондента НГС, в доме в 4-м переулке Серафимовича уже сегодня никто не живёт: многие двери и окна открыты, некоторые выломаны.

Предполагалось, что все дома на участке снесут до 2015 года: в 2014 году он дважды оказывался на торгах с повышением начальной стоимости с 14,73 до 15,12 млн рублей. Сегодня предыдущие постановления об аукционах отменены, а его цена, по подсчётам независимой оценки, указанным в постановлении, составляет 15,83 млн рублей. Новая дата проведения аукциона в документах не указана.