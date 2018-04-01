Нижегородцы всё еще скупают компьютеры ради майнинга

По итогам года (январь 2018 г. к январю 2017 г.) спрос в подкатегории «Настольные компьютеры» на Avito в Нижнем Новгороде вырос на 7,8 процентных пункта. Средняя стоимость выросла на 197% от 13 940 руб. в январе 2017 до 41 420 руб. в январе 2018 года. К таким результатам привело увеличение интереса к майнингу: добыча криптовалюты заставила россиян по-новому взглянуть на десктопы. Ушедший год запомнился криптовалютным бумом: в погоне за биткоином и другими «цифровыми деньгами» россияне скупали фермы для майнинга, представляющие собой усовершенствованные стационарные компьютеры (на нижегородском Avito ферма стоила от 1 до 7 млн рублей). В итоге, спрос на десктопы, которые в последние годы теряли популярность на фоне ноутбуков и планшетов, значительно вырос.

График спроса на настольные ПК примерно отражает динамику курса биткоина: вместе с его ростом в июне 2017 года востребованность десктопов увеличилась на 3,2%. Далее курс биткоина рос на протяжении всего 2017 года, спрос на стационарные компьютеры — вслед за ним. Своего максимума курс биткоина достиг в декабре 2017 года, а пик востребованности настольных ПК в целом по стране пришелся на январь 2018 года.

С января 2017-го по январь 2018-го года доля спроса2 на десктопы на Avito в России увеличилась на 10,6 процентных пунктов — с 25% до 35,6%. В результате разница в спросе на настольные компьютеры и ноутбуки в январе 2018 года составила 8,1% в пользу последних, в то время как в январе 2017 года разрыв составлял 23,1%. В первом месяце 2018 года десктопы опередили по спросу планшеты на 14,9%.

Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и В феврале 2018 года, вслед за снижением курса биткоина во второй половине января — первой половине февраля, спрос на настольные компьютеры начал падать, а ноутбуки и планшеты стали «отвоевывать» позиции. Жители некоторых городов России отреагировали на изменение курса быстрее россиян в целом: спрос на десктопы в Москве Иркутске пошел на снижение уже в январе.

По итогам года (январь 2018 г. к январю 2017 г.) спрос на стационарные компьютеры сильнее всего вырос в Иркутске (доля спроса увеличилась на 23,3 п.п.), Екатеринбурге (+21,8 п.п.), Краснодаре (+19,6 п.п.), Красноярске (+17,7 п.п.) и Воронеже (+16,9 п.п.) 3.