В Китае выросло число донорских органов

Ухань, 1 апреля / Синьхуа / — После запуска пилотной донорской программы в 2010 году в Китае увеличилось число предоставленных донорских органов. Об этом свидетельствуют данные Китайского общества Красного креста /КОКК/.

По данным КОКК, по состоянию на конец марта этого года, в Китае было получено около 46,5 тыс. донорских органов, и порядка 422 тыс. китайцев зарегистрировались для добровольного донорства органов.

Китай занимает первое место в Азии по ежегодному количеству отданных для донорства и пересаженных органов, сообщил представитель КОКК на церемонии памяти доноров, прошедшей в субботу в провинции Хубэй в центральной части Китая.

Как стало известно, Китай приложил огромные усилия для создания механизма справедливого распределения донорских органов. -0-