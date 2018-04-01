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В Китае выросло число донорских органов
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В Китае выросло число донорских органов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ухань, 1 апреля /Синьхуа/ — После запуска пилотной донорской программы в 2010 году в Китае увеличилось число предоставленных донорских органов. Об этом свидетельствуют данные Китайского общества Красного креста /КОКК/.
По данным КОКК, по состоянию на конец марта этого года, в Китае было получено около 46,5 тыс. донорских органов, и порядка 422 тыс. китайцев зарегистрировались для добровольного донорства органов.
Китай занимает первое место в Азии по ежегодному количеству отданных для донорства и пересаженных органов, сообщил представитель КОКК на церемонии памяти доноров, прошедшей в субботу в провинции Хубэй в центральной части Китая.
Как стало известно, Китай приложил огромные усилия для создания механизма справедливого распределения донорских органов. -0-
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