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Акции компаний группы «Сумма» падают
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Акции компаний группы «Сумма» падают на фоне ареста Магомедова 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акции ДВМП, НМТП и "Трансконтейнера" падают в цене на фоне сообщений об аресте совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, свидетельствуют данные торгов.
Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.
К 10.11 мск акции ДВМП (Дальневосточное морское пароходство — головной компания транспортной группы Fesco) падали в цене на 18,4%, "Трансконтейнера" — на 3,8%, НМТП — на 2,9%. Индекс Мосбиржи к этому времени повышался на 0,2%.
Fesco (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова) владеет 25,07% "Трансконтейнера", Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.).
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