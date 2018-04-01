Нигде путь к богатству не является таким тернистым, как в России

«Раньше в России была поговорка: если хочешь добыть золото, придется пролить кровь, — сказал Эдвард Доулинг (Edward Dowling), американский председатель совета директоров крупнейшей в России золотодобывающей компании „Полюс“, взглянул через окно на Собор святого Павла. — Просто я это не приемлю».

Нет никаких сомнений в том, что у шести гигантских золотых рудников компании «Полюс», расположенных в Сибири и на российском Дальнем Востоке, — рудников, которые в прошлом году принесли в общей сложности более 62 тонн золота, поставив эту компанию на седьмое место в списке крупнейших золотодобывающих предприятий в мире, — весьма мрачная история. Ее богатое Наталкинское месторождение, расположенное недалеко от Магадана , было открыто в 1930-х годах, когда заключенные сталинского ГУЛАГа направлялись в лагеря в Восточной Сибири, где они работали в суровых условиях тайги.

Чтобы добраться до этого месторождения, которое расположено ближе к Анкориджу, штат Аляска , чем к Москве , необходимо проехать по шоссе, прозванному Дорогой на костях из-за того, что скелеты умерших в ходе ее строительства заключенных были использованы в качестве ее фундамента. По словам г-на Доулинга, умерших было так много, что легче было помещать их останки в ямы, выкопанные в дороге, чем рыть могилы в вечномерзлом грунте. «Именно в этот ГУЛАГ попал Солженицын», — добавил он, сидя в комфортном кресле в одном из кабинетов Лондонской фондовой биржи.

У остальных месторождений «Полюса» — Благодатное, Титимухта, Олимпиада, Вернинское и Куранах — точно такая же история. По словам г-на Доулинга, сегодня его компания, которая получила права на эти месторождения после распада СССР, изо всех сил старается уменьшить риски, связанные с добычей золота в этом далеком и суровом регионе.

63-летний г-н Доулинг, который в начале своей карьеры работал на Phelps Dodge, а затем на алмазодобывающую компанию De Beers, где он стал директором по добыче, и на Meridian Gold, где он тоже был руководителем, отметил, что его очень волнует безопасность. «Мы очень серьезно потрудились над нашими производственными стандартами, и у нас уже больше года не было ни одного смертельного случая. Речь идет о базовой рабочей дисциплине… У нас весьма высокие показатели по сравнению с большинством западных добывающих компаний».

По его словам, безупречная репутация — это довольно серьезное достижение, учитывая суровые условия, в которых вынуждена работать компания «Полюс». Глубина шахты в месторождении «Олимпиада» достигает 300 метров — этого достаточно, чтобы туда поместилась Эйфелева башня. В результате всего одного взрыва обрушиваются сотни тысяч тонн породы, которая затем извлекается и обрабатывается сильными реагентами.

«Мы работаем 24 часа в сутки 365 дней в году, даже если температура опускается ниже —50 градусов. Людям приходится работать зимой в условиях сильных морозов… Эти месторождения находятся очень далеко от городов и поселков, поэтому приходится все строить и все привозить самостоятельно, в том числе людей».

Но низкие температуры и удаленность этих сибирских месторождений — это не самые серьезные проблемы. По словам г-на Доулинга, на фоне санкций и роста политической напряженности после отравления Сергея Скрипаля в Солсбери, вести дела в России стало нелегко, особенно группе, чьи акции торгуются на лондонской и московской биржах, — группе, крупнейшим акционером которой является сын Сулеймана Керимова , миллиардера из Дагестана , тесно связанного в Кремлем.

Семье г-на Керимова принадлежат 83% акций этой компании через его сына Саида. При упоминании о политике в поведении г-на Доулинга появилось некоторое беспокойство. Он признал, что акции «Полюса», который впервые выставил их на торги на Лондонской фондовой бирже в 2006 году, затем ушел с этой биржи в 2014 году и снова вернулся на нее в июне 2017 года, продавались аналогичным предприятиям со скидкой из-за того, что он назвал геополитическим риском. Было очевидно, что ему хотелось бы вернуться к теме добычи. Акции «Полюса» торгуются на уровне, превышающем показатель EBITDA примерно в 7 раз, тогда как акции аналогичных нероссийских предприятий — у которых больше издержек и меньше рудников — торгуются на уровне, превышающем показатель EBITDA в 10-11 раз. «Отчасти это объясняется геополитическим риском… Меня не волнует, что это — торговые войны или бряцание оружием, подобное ужасающему инциденту, произошедшему в Солсбери. Эта напряженность в международных отношениях негативно влияет на бизнес, потому что она провоцирует непонимание. Я достаточно быстро понял, что в политику лучше не вмешиваться».

Он предпочитает говорить о новых технологиях. Под его руководством компания «Полюс», рыночная стоимость которой сейчас достигает 6,9 миллиарда фунтов стерлингов и которая может похвастаться самыми низкими издержками среди крупных золотодобывающих предприятий, вложила огромные средства в новое, более совершенное оборудование. В этом году она вложит еще 850 миллионов долларов в различные проекты, включая проекты по разработке буровых установок на дистанционном управлении, беспилотных грузовых автомобилей и чанов с компьютерным управлением, где куски породы очищаются и превращаются в блестящие золотые слитки.

«Мы двигаемся в сторону полной автоматизации и создания инфраструктуры. Эти месторождения вполне способны работать самостоятельно».

Компания «Полюс» объявила о том, что в 2017 году ее прибыль выросла на 7%, составив более миллиарда долларов. Эта компания, которой уже принадлежат вторые в мире по объему запасы золота — около 2000 тонн подтвержденных и неподтвержденных запасов — по некоторым оценкам, должна добыть почти 80 тонн в следующем году. Основная работа компании сконцентрирована в Красноярской, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии . В прошлом году «Полюс» получил право на разработку еще одного огромного месторождения в Иркутской области , известного как Сухой Лог. Благодаря золоту, добытому в этом месторождении, «Полюс» с легкостью опередит канадскую компанию Newmont Mining в ряду владельцев самых больших запасов золота в мире.

По словам г-на Доулинга, охлаждение в отношениях с Москвой пока никак не повлияли на бизнес. «Мы имеем доступ к капиталу, и у нас не возникает проблем с доступом к оборудованию… Мы не заметили никакого воздействия санкций».

Г-н Доулинг, который был председателем Alacer Gold и является одним из членов совета директоров крупнейшей канадской добывающей компании Teck Resources, отмахнулся от вопросов о г-не Керимове, который попал в составленный Госдепартаментом США список россиян, связанных с Кремлем. Госдепартамент подчеркнул, что это не санкционный список и что против россиян, чьи имена попали в него, не будут введены никакие ограничения. Тем не менее, некоторые банки и финансовые институты предпочитают действовать осторожно и избегать сотрудничества с организациями, связанными с лицами из этого списка.

Г-н Керимов был задержан во Франции в ноябре в связи с предположительными налоговыми махинациями, связанными с приобретением роскошных объектов недвижимости на Лазурном берегу. Г-н Керимов отрицал свою вину. Г-н Доулинг настаивал на довольно неправдоподобной версии, согласно которой г-н Керимов не имеет никакого влияния на «Полюс», потому что акции принадлежат его сыну. «У него нет акций… Я вижу только его сына, вот и все». Что касается инцидента с г-ном Керимовым во Франции, то г-н Доулинг сказал: «Я ничего об этом не знаю».

Чили, Он признал, что политика порой затрагивает его, однако он подчеркнул, что изменчивая политическая ситуация является неотъемлемой частью добывающего бизнеса не только в России. «Так случается повсюду. Я работал в Канаде Перу и Африке».

По его словам, скидка на акции «Полюса» — это хорошая возможность приобрести их по выгодной цене. Возможно, именно такие соображения заставили китайскую группу Fosun задуматься о покупке у Саида Керимова 10% акций «Полюса». По неясным причинам эта сделка так и не материализовалась, а представители «Полюса» заявили, что всему виной стали «неудовлетворительные» условия, выдвинутые компанией Fosun.

По словам г-на Доулинга, он сосредоточился на добыче золота и на разработке плана по снижению издержек и инвестированию в новые проекты. «"Полюс" наделен фантастическими ресурсами», — сказал он, добавив, что его компания придерживается стратегии собственного внутреннего роста.

Он будет бороться за то, чтобы оставаться в стороне от политики, однако он все же опасается, что новый пакет санкций может негативно сказаться на работе его компании.

Вопросы и ответы

Кто ваш наставник? Милтон Уорд (Milton Ward), бывший глава Cypress Amax Minerals, который познакомил меня с добывающим бизнесом.

Можно ли сказать, что деньги служат для вас мотивацией? Не совсем. Деньги не входят в первую пятерку мотивов, которыми я руководствуюсь.

Кто больше всего восхищает вас? Нельсон Мандела . Когда я жил в Южной Африке , я пару раз встречался с ним. Он был очень сильным, но при этом очень добрым человеком.

Ваша любимая программа на телевидении? «Карточный домик».

Что для вас значит быть лидером? Способность мотивировать людей на совершение таких действий, которые они в противном случае никогда не совершили бы.

Как вы отдыхаете? Катаюсь на лыжах, играю в гольф, в американский футбол.

Краткая биографическая справка

Возраст: 63 года.

Образование: Государственный университет Пенсильвании, степень в области горного дела, степени магистра и доктора наук в области обогащения полезных ископаемых; Школа бизнеса в Гарварде , курс подготовки топ-менеджеров.

Карьера: 1988 год — Phelps Dodge, инженер; 1992 год — Phelps Dodge, руководитель производства; 1996 год — Cyprus Amax Minerals, старший вице-президент и директор по управлению процессами и инженерному обеспечению; 1998 год — Cleveland Cliffs, исполнительный вице-президент; 2004 год — DeBeers, исполнительный директор; 2006 год — Meridian Gold, президент; 2008-2012 годы — Alacer Gold, руководитель; 2008 год по настоящее время — директор Teck Resources и DeTour Gold Corporation; 2013 год по настоящее время — «Полюс», член совета директоров; 2014 год по настоящее время — председатель совета директоров Alacer Gold; 2016 год по настоящее время — «Полюс», председатель совета директоров.

Семейное положение: женат.