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В США продали лотерейный билет с выигрышем более чем $500 млн
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В США продали лотерейный билет с выигрышем более чем $500 млн 

BFM.RU 25 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
В США продан билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере 521 млн долларов, сообщает ТАСС.
Его купили в штате Нью-Джерси на автозаправке Lukoil в Ривердейле округа Моррис. Этот населенный пункт расположен в 48 км от Нью-Йорка. Обладатель выигрыша пока не объявлялся.
Отмечается, что нынешний джекпот — один из самых крупных, но не рекордный. Крупнейший джекпот в истории Mega Millions был разыгран в 2012 году и составил 656 млн долларов. Тогда выиграли сразу три билета, проданные в разных штатах.
Рекордный в истории США джекпот в размере примерно 1,59 млрд долларов был разыгран в лотерею Powerball в январе 2016 года. Тогда приз также был разделен между обладателями трех выигрышных билетов.
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