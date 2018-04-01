В США продали лотерейный билет с выигрышем более чем $500 млн

США продан билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере 521 млн долларов, сообщает ТАСС

Его купили в штате Нью-Джерси на автозаправке Lukoil в Ривердейле округа Моррис. Этот населенный пункт расположен в 48 км от Нью-Йорка . Обладатель выигрыша пока не объявлялся.

Отмечается, что нынешний джекпот — один из самых крупных, но не рекордный. Крупнейший джекпот в истории Mega Millions был разыгран в 2012 году и составил 656 млн долларов. Тогда выиграли сразу три билета, проданные в разных штатах.

Рекордный в истории США джекпот в размере примерно 1,59 млрд долларов был разыгран в лотерею Powerball в январе 2016 года. Тогда приз также был разделен между обладателями трех выигрышных билетов.