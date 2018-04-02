В США неизвестный выиграл $521 миллион, купив билет на заправке «Лукойл»

"Счастливый" билет, как говорится на официальной странице лотереи в Twitter, был продан на одной из заправок "Лукойл" в окрестностях города Ривердейл в графстве Моррис.

Обладатель билета до сих пор не предъявил свои права на выигрыш, известно только, что он умудрился угадать все выигрышные номера — 11, 28, 31, 46, 59 дополнительный Mega Ball — 1.

Ранее стало известно, что жительница штата Северная Каролина Мишель Шаффлер за день купила два лотерейных билета, которые принесли ей более миллиона долларов выигрыша.