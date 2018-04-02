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В США неизвестный выиграл $521 миллион, купив билет на заправке «Лукойл»
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В США неизвестный выиграл $521 миллион, купив билет на заправке «Лукойл» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В США неизвестный выиграл 521 миллион долларов в лотерею Mega Millions, сообщает телеканал Fox News.
"Счастливый" билет, как говорится на официальной странице лотереи в Twitter, был продан на одной из заправок "Лукойл" в окрестностях города Ривердейл в графстве Моррис.
Обладатель билета до сих пор не предъявил свои права на выигрыш, известно только, что он умудрился угадать все выигрышные номера — 11, 28, 31, 46, 59 дополнительный Mega Ball — 1.
Ранее стало известно, что жительница штата Северная Каролина Мишель Шаффлер за день купила два лотерейных билета, которые принесли ей более миллиона долларов выигрыша.
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