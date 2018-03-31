Ещё
Неизвестный американец выиграл в лотерею более 500 миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный американец выиграл в лотерею более 500 миллионов 

Вести.Ru 42 минуты назад
В американском штате Нью-Джерси продан билет лотереи Mega Millions, по которому владелец может выиграть 521 миллион долларов. Этот билет был продан после очередного розыгрыша 30 марта. Обладатель выигрыша пока не объявлялся, передает ТАСС.
Крупнейший джекпот в истории Mega Millions составил 656 миллионов долларов. В марте 2012 года выиграли сразу три билета, они были проданы в штатах Иллинойс, Канзас и Мериленд. Их владельцы выигрыш разделили. В январе этого года житель штата Флорида выиграл 451 миллион долларов.
Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских Островах.
Вести.Ru: последние новости
Казахстан запретит любые виды майнинга Трехкомнатные квартиры могут стать дефицитом Рынок труда Германии продолжил укрепляться в марте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе428
Сотрудник консульства США показал журналистам неприличный жест118
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»22
Состояние Савченко резко ухудшилось44
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым27
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение