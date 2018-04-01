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Китайцы смогут «майнить» криптовалюту при чистке зубов
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Китайцы смогут «майнить» криптовалюту при чистке зубов 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Настоящий прорыв в деле майнинга криптовалют готовят китайские инженеры. Инженеры компании 32Teeth планируют разработать для этой цели специальную зубную щетку, которая позволит владельцу добывать токены AYA, не отрываясь от чистки зубов, сообщил сайт TechNode.
Майнинг станет не единственным процессом, осуществляемым инновационным устройством. Зубная щетка сможет распознавать лицо владельца, следить за процессом чистки, вести его анализ и статистику, а также напоминать о необходимости привести в порядок ротовую полость, пишет издание.
Заработанной в процессе чистки зубов криптовалютой можно будет расплатиться со стоматологом и за новые принадлежности для чистки зубов.
Авторы проекта объявили о сборе пожертвований на работу над своим изобретением. Необходимую сумму, по данным 32Teeth, уже удалось собрать при помощи краунфандинговой платформы JD Finance.
Председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что во втором чтении в законопроектах о цифровых финансовых активах и краудфандинге может быть добавлена возможность обмена криптовалют на рубли.
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