Китайцы смогут «майнить» криптовалюту при чистке зубов

Настоящий прорыв в деле майнинга криптовалют готовят китайские инженеры. Инженеры компании 32Teeth планируют разработать для этой цели специальную зубную щетку, которая позволит владельцу добывать токены AYA, не отрываясь от чистки зубов, сообщил сайт TechNode.

Майнинг станет не единственным процессом, осуществляемым инновационным устройством. Зубная щетка сможет распознавать лицо владельца, следить за процессом чистки, вести его анализ и статистику, а также напоминать о необходимости привести в порядок ротовую полость, пишет издание.

Заработанной в процессе чистки зубов криптовалютой можно будет расплатиться со стоматологом и за новые принадлежности для чистки зубов.

Авторы проекта объявили о сборе пожертвований на работу над своим изобретением. Необходимую сумму, по данным 32Teeth, уже удалось собрать при помощи краунфандинговой платформы JD Finance.