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Баянист из Владимира заработал на подарок для сестры 750 долларов
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Баянист из Владимира заработал на подарок для сестры 750 долларов 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Фото с ресурса pikabu.ru  Владимирец Вадим Херувимов, лауреат международных и всероссийских конкурсов, решил устроить онлайн-трансляцию игры на баяне, чтобы собрать денег на подарок своей сестре. День рождения девушка будет отмечать в начале апреля.
Вначале он собирался собрать всего 50 долларов, но о поступке владимирца узнали поклонники одной из онлайн игр. Они пожелали, чтобы тот исполнил тему из кинофильма «Звездные войны». Вадим творчески подошел к задаче, надев маску Дарт Вейдера, исполнил хит на «ура». Быстро распространив ссылку о стриме, к трансляции подсоединились сотни людей. В итоге наш земляк смог собрать 750 долларов.
Видео уже собрало больше 10 тысяч просмотров и продолжает расти. Сам музыкант рассказал, что возможно, потратит деньги на одежду для сестры или новый телефон, если та сама не придумает, что ей подарить.
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