Баянист из Владимира заработал на подарок для сестры 750 долларов

Фото с ресурса pikabu.ru Владимирец Вадим Херувимов, лауреат международных и всероссийских конкурсов, решил устроить онлайн-трансляцию игры на баяне, чтобы собрать денег на подарок своей сестре. День рождения девушка будет отмечать в начале апреля.

Вначале он собирался собрать всего 50 долларов, но о поступке владимирца узнали поклонники одной из онлайн игр. Они пожелали, чтобы тот исполнил тему из кинофильма «Звездные войны». Вадим творчески подошел к задаче, надев маску Дарт Вейдера, исполнил хит на «ура». Быстро распространив ссылку о стриме, к трансляции подсоединились сотни людей. В итоге наш земляк смог собрать 750 долларов.

Видео уже собрало больше 10 тысяч просмотров и продолжает расти. Сам музыкант рассказал, что возможно, потратит деньги на одежду для сестры или новый телефон, если та сама не придумает, что ей подарить.