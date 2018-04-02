Похоже, мы все же увидим iPhone SE 2 в этом году

Японский производитель экранов Japan Display планирует привлечь более 500 миллионов долларов для производства LCD-дисплеев для новых iPhone. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета Nikkei.

В прошлом году Japan Display понесла заметные убытки, поскольку Apple перешла на OLED-экраны, однако для некоторых своих устройств компания все же планирует закупку обычных LCD-дисплеев. Для этого японской корпорации необходимо закупить дополнительное оборудование — с этой целью Japan Display и занимается привлечением денежных средств.

Планы производителя косвенно подтверждают слухи о том, что Apple не станет полностью переходить на OLED-дисплеи в этом году и оставит хотя бы один iPhone с экраном типа LCD. Скорее всего, это будет новый 6,1-дюймовый смартфон, тогда как два других iPhone (с диагональю 5,8 дюйма и 6,5 дюйма) получат OLED, как в iPhone X.

Ожидаемая цена «младшего» iPhone X (iPhone SE 2), по мнению аналитиков, составит порядка 649-749 долларов США. Вполне возможно, что именно он станет преемником прошлогоднего iPhone SE. Появление в модельном ряду iPhone новой относительно доступной модели с внешностью и задатками флагмана неизменно повлечет за собой отказ Apple от выпуска традиционных моделей с кнопкой Home.