Ещё
Люди, которые смогли разбогатеть на случайных находках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Люди, которые смогли разбогатеть на случайных находках 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
В 1992 году к кладоискателю-любителю Эрику Лаусу обратился один из местных фермеров. Мужчина рассказал Эрику о том, как в поле он потерял молоток и ему необходимо взять у Эрика металлоискатель. Впрочем, вскоре мужчины забыли о потерянном молотке, ведь им удалось обнаружить на поле потерянный клад эпохи Римской империи. В земле было закопано 565 монет, более 14 тысяч серебряных и огромное количество ювелирных изделий. Согласно законам Великобритании, клад передается государству, а нашедший получает денежный эквивалент. Находку оценили в 1 750 000 фунтов стерлингов. Житель Америки, Майкл Спаркс любил бродить по комиссионным магазинам Нэшвила в поисках предметов старины. Однажды ему посчастливилось приобрести старый подсвечник и пожелтевшую копию Декларации о независимости США. Но дома, при тщательном рассмотрении, Майкл начал сомневаться в том, что держит в руках копию. Он отнес документ на экспертизу, которая подтвердила, что это действительно копия. Однако таких копий существует лишь 200 и все были выпущены в 1820 году с подписью государственного секретаря. До наших дней дошло лишь 35 экземпляров, а экземпляр Майкла оказался 36-ым. Документ продали на аукционе за 477 650 долларов. Другой счастливчик, Тони Марон, приобрел на блошином рынке целую коробку со старыми документами. Он заплатил за всю коробку лишь 5 долларов, а среди бумаг нашлись акции нефтяного предприятия, которое позже объединилось с компанией Coca-Cola. Как оказалось, даже в настоящее время бумаги можно было обменять на акции Coca-Cola. В итоге Тони стал самым крупным акционером фирмы среди физических лиц: его акции оценили в 130 миллионов долларов.72-летняя пенсионерка из Калифорнии однажды решила сделать генеральную уборку в своем доме. Среди всякого мусора она нала старую фотокарточку с изображением популярной бейсбольной команды. Женщина выставила фото на интернет-аукцион в надежде выручить за него несколько долларов, но началась настоящая «бойня» за лот. Окончательная цена фото составила 75 тысяч долларов.
А вот по словам Радивоя Лайича из Боснии, на его дом сыпятся деньги в прямом смысле. Оказалось, что начиная с 2007 года его дом периодически бомбардируют метеориты. Лайич рассказал, что такое случалось уже 6 раз и последний из «подарков» с неба он продал одному из университетов Голландии. С деньгами мужчина распорядился практично: укрепил крышу дома. ​
Anews: последние новости
Убийства, лагеря и болезни. Разрушенные жизни звёздных советских актрис Девушка зарабатывает деньги благодаря метровым ногам Мерзкие факты о Древнем Риме, способные потрясти
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»346
Миллиардер Магомедов доставлен в суд122
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей19
Миллиардеру Магомедову не дали улететь в Майами52
Трагически погиб актер Евгений Сапаев207
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение