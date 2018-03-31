Люди, которые смогли разбогатеть на случайных находках 

В 1992 году к кладоискателю-любителю Эрику Лаусу обратился один из местных фермеров. Мужчина рассказал Эрику о том, как в поле он потерял молоток и ему необходимо взять у Эрика металлоискатель. Впрочем, вскоре мужчины забыли о потерянном молотке, ведь им удалось обнаружить на поле потерянный клад эпохи Римской империи. В земле было закопано 565 монет, более 14 тысяч серебряных и огромное количество ювелирных изделий. Согласно законам Великобритании, клад передается государству, а нашедший получает денежный эквивалент. Находку оценили в 1 750 000 фунтов стерлингов. Житель Америки, Майкл Спаркс любил бродить по комиссионным магазинам Нэшвила в поисках предметов старины. Однажды ему посчастливилось приобрести старый подсвечник и пожелтевшую копию Декларации о независимости США. Но дома, при тщательном рассмотрении, Майкл начал сомневаться в том, что держит в руках копию. Он отнес документ на экспертизу, которая подтвердила, что это действительно копия. Однако таких копий существует лишь 200 и все были выпущены в 1820 году с подписью государственного секретаря. До наших дней дошло лишь 35 экземпляров, а экземпляр Майкла оказался 36-ым. Документ продали на аукционе за 477 650 долларов. Другой счастливчик, Тони Марон, приобрел на блошином рынке целую коробку со старыми документами. Он заплатил за всю коробку лишь 5 долларов, а среди бумаг нашлись акции нефтяного предприятия, которое позже объединилось с компанией Coca-Cola. Как оказалось, даже в настоящее время бумаги можно было обменять на акции Coca-Cola. В итоге Тони стал самым крупным акционером фирмы среди физических лиц: его акции оценили в 130 миллионов долларов.72-летняя пенсионерка из Калифорнии однажды решила сделать генеральную уборку в своем доме. Среди всякого мусора она нала старую фотокарточку с изображением популярной бейсбольной команды. Женщина выставила фото на интернет-аукцион в надежде выручить за него несколько долларов, но началась настоящая «бойня» за лот. Окончательная цена фото составила 75 тысяч долларов.
А вот по словам Радивоя Лайича из Боснии, на его дом сыпятся деньги в прямом смысле. Оказалось, что начиная с 2007 года его дом периодически бомбардируют метеориты. Лайич рассказал, что такое случалось уже 6 раз и последний из «подарков» с неба он продал одному из университетов Голландии. С деньгами мужчина распорядился практично: укрепил крышу дома.