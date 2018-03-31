В марте в Китае зафиксирован рост индекса PMI в обрабатывающей промышленности

Пекин, 31 марта / Синьхуа / — Согласно данным, опубликованным в субботу Государственным статистическим управлением /ГСУ/ КНР , в марте индекс деловой активности /PMI/ в производственном секторе страны повысился до 51,5 с 50,3 в феврале 2018 года.

Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — Согласно данным, опубликованным в субботу Государственным статистическим управлением /ГСУ/ КНР, в марте индекс деловой активности /PMI/ в производственном секторе страны повысился до 51,5 с 50,3 в феврале 2018 года.

Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — Согласно данным, опубликованным в субботу Государственным статистическим управлением /ГСУ/ КНР, в марте индекс деловой активности /PMI/ в производственном секторе страны повысился до 51,5 с 50,3 в феврале 2018 года.

Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — Согласно данным, опубликованным в субботу Государственным статистическим управлением /ГСУ/ КНР, в марте индекс деловой активности /PMI/ в производственном секторе страны повысился до 51,5 с 50,3 в феврале 2018 года.