Челябинвестбанк понизил ставки по вкладам в рублях

Так, депозит «Дальновидный» (от 10 тыс. рублей на 1 111 дней) открывается под 6,1—6,9% годовых (ранее — под 6,2—7%).

«Накопительный» (от 10 тыс. рублей на один, два, три, четыре, шесть, девять месяцев, один год, 555 и 777 дней) привлекается под 4,9—6,4% годовых (прежде — под 5,1—6,5%), «Накопительный Platinum» (от 100 млн рублей на месяц) — под 6,6% (ранее — под 6,9%), «Накопительный Gold» (от 30 млн рублей на месяц) — под 6,3% (до этого — под 6,6%), «Накопительный Silver» (от 10 млн рублей на месяц) — под 6,1% (вместо 6,4%), «Накопительный Bronze» (от 3 млн рублей на месяц) — под 5,8% (прежде — под 6,1%).

«Золотой максимум» оформляется на год под 6,4% (ранее — под 6,5%), «Прогресс» — на 1 111 дней под 6,6% годовых (вместо 6,8%). Минимальный первоначальный взнос — 10 тыс. рублей.

«Срочный» (от 10 тыс. рублей на один, два, три, четыре, шесть, девять месяцев, один год, 555 и 777 дней) размещается под 5,5—6,3% годовых (прежде — под 5,7—6,4%).

Проценты по всем вышеперечисленным депозитам выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Вклад «Рента» (от 10 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев, один год, 555 и 777 дней) доступен под 5,7—6,5% годовых (ранее — под 5,9—6,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность «Призового» депозита (от 10 тыс. рублей на год и 1 111 дней) составляет 5,6—6,2% годовых (вместо 5,7—6,2%), а «Пенсионного» (от 5 тыс. рублей на два, три, четыре, шесть, девять месяцев, один год, 555 дней и 777 дней) — 5,1—6,1% (до этого — 5,1—6,3%). Проценты по ним ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Вклады «Рента», «Золотой максимум» и «Срочный» не пополняются.