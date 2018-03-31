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В Японии узнали о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
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В Японии узнали о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию 

ТВ Центр 23 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Власти Северной Кореи ведут подготовку к очередному ядерному испытанию. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно, передает ТАСС.
" [КНДР] изо всех сил ведет подготовку к следующему ядерному испытанию — в настоящее время она вывозит грунт из подземного тоннеля, где было проведено предыдущее испытание", — отметил министр.
Откуда у главы японского внешнеполитического ведомства такая информация, он так и не пояснил.
В сентябре 2017 года Пхеньян провел шестое ядерное испытание. В последнее время Северная Корея продемонстрировала готовность к нормализации отношений с международным сообществом. В частности, 27 апреля должна состояться встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
В начале марта представители Южной Кореи посетили Пхеньян. Там они провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны достигли договоренности о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея.
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