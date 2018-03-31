В Японии узнали о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию

" [КНДР] изо всех сил ведет подготовку к следующему ядерному испытанию — в настоящее время она вывозит грунт из подземного тоннеля, где было проведено предыдущее испытание", — отметил министр.

Откуда у главы японского внешнеполитического ведомства такая информация, он так и не пояснил.

В сентябре 2017 года Пхеньян провел шестое ядерное испытание. В последнее время Северная Корея продемонстрировала готовность к нормализации отношений с международным сообществом. В частности, 27 апреля должна состояться встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына

В начале марта представители Южной Кореи посетили Пхеньян. Там они провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны достигли договоренности о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея.