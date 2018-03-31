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Китайское правительство выделяет средства на усовершенствование ирригационной системы в Синьцзяне
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Китайское правительство выделяет средства на усовершенствование ирригационной системы в Синьцзяне 

ИА Синьхуа 1 час назад
Урумчи, 31 марта /Синьхуа/ — Центральное правительство Китая планирует выделить 1,875 млрд юаней /298 млн долл. США/ на усовершенствование ирригационных систем в южных районах Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/ в этом году.
Как заявили в региональном комитете по делам развития и реформ, средства будут использованы для усовершенствования ирригационных сооружений и продвижения водосберегающей технологии с целью повысить производительность сельхозпредприятий в южном Синьцзяне, где проживает большая часть бедного населения региона.
Южный Синьцзян является главной производственной базой, где выращивается хлопок и фрукты. Однако, такие факторы, как нехватка воды и устаревшие ирригационные системы уже долгое время тормозят развитие сельского хозяйства в регионе.
Четыре округа в южной части Синьцзяна, в частности округ Аксу, Кашгар, Хотан и Кызылсу-Кыргызский автономный округ, входят в список беднейших районов страны. По состоянию на конец 2017 года более чем 1,6 млн человек проживали здесь за чертой бедности.
Поскольку Китай стремится ликвидировать нищету к 2020 году, Синьцзян осуществляет трехлетний план по борьбе с бедностью, согласно которому 409 тыс. жителей и 94 тыс. домохозяйств будут выведены из нищеты в этом году. -0-
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