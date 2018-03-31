Кабмин поддержал усиление контроля за оборотом наркотических веществ

Правительство РФ поддержало внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий административные штрафы за несвоевременное уничтожение и культивирование дикорастущих наркосодержащих растений. Отзыв на документ опубликован на сайте кабмина.

За непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры предлагается повысить штраф для граждан с 1,5-2 до 2-4 тысяч рублей, для должностных лиц — с 3-4 до 5-10 тысяч рублей, для юридических — с 30-40 до 50-100 тысяч рублей.

Документ парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму в декабре прошлого года. Проблема наркосодержащих растений для республики очень актуальна. В 2014 году в Кабардино-Балкарии выявлено 1090 административных правонарушений, предусмотренных статьей 10.5 КоАП РФ . По мнению разработчиков законопроекта, это говорит о неэффективности действующих наказаний. Авторы законопроекта указывают, что проблема наркосодержащих дикоросов актуальна и для других регионов.

Правительство поддерживает законопроект и отмечает, что новые меры ответственности приведут российские нормативные правовые акты в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров соответствие с международными.