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Фламини: У меня нет никаких 30 миллиардов долларов
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Фламини: У меня нет никаких 30 миллиардов долларов 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Хетафе» Матье Фламини опроверг информацию о том, что является самым богатым футболистом мира и миллиардером.
Ранее сообщалось, что в 2008 году француз стал соучредителем биохимической компании Pasquale Granata GF Biochemicals, специализирующейся на производстве левулиновой кислоты, способной заменить нефть.
Фламини занялся производством биотоплива
«Нужно внести уточнение. У меня нет никаких 30 миллиардов долларов на банковском счете. И эта сумма не соответствует оценке моей компании GF Biochemicals.
Фактически, это общая стоимость рынка, который мы хотим атаковать новыми технологиями, разработанными в последние годы. Возникло недоразумение. Это как если бы мы оценили один ресторан как весь рынок общественного питания во Франции.
Если все удастся, то я буду гордиться этим. Но для достижения этой цели еще многое предстоит сделать.
Хочу извиниться за то, как преподнесли эту историю, потому что я занялся этим делом не для того, чтобы заработать. Моя главная мотивация — помочь окружающей среде», — цитирует Фламини L’Equipe.
В нынешнем сезоне 34-летний Фламини провел 1 матч в чемпионате Испании.
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