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Глазьев рассказал об особенностях криптовалюты
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Глазьев рассказал об особенностях криптовалюты 

RT на русском 24 минуты назад
Советник президента России и академик РАН Сергей Глазьев в беседе с изданием «Аргументы неделi» рассказал об особенностях криптовалюты. «Происходящая в настоящее время цифровая революция в денежном обращении имеет эпохальное значение. Появление нового типа денег случается крайне редко и знаменует собой новый этап в развитии не только денежного дела, но и экономики в целом», — заявил Глазьев.
По его словам, принципиальное отличие цифровых денег от используемых в настоящее время заключается не в безбумажной (электронной) форме, а в отсутствии банков в качестве их эмитентов.
Как пояснил Глазьев, эмиссия в данном случае осуществляется через компьютерный алгоритм, защищённый от копирования средствами криптографии.
«И здесь возникает вопрос, кто является эмитентом этих валют. Можно говорить о появлении нового вида денег в обращении — к существующим наличному и безналичному добавляется цифровой. При этом третий вид денег сочетает в себе свойства первых двух», — отметил он.
Ранее Глазьев в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал о позитивных факторах национальной криптовалюты.
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