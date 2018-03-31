Поп-музыканты из Южной Кореи вылетели в КНДР для участия в концертах

КНДР. ТОКИО, 31 мар — РИА Новости . Делегация южнокорейских поп-музыкантов, спортсменов и журналистов в составе 120 человек вылетела в субботу из международного аэропорта Кимпхо в Сеуле

По данным агентства Ренхап, в составе делегации — уже известный в Пхеньяне певец Чо Ён Пхиль, певицы Чон Ин и Со Хён, группа Red Velvet. Концерты пройдут в воскресенье в Восточнопхеньянском большом театре, вмещающем 1,5 тысячи зрителей, и во вторник в спорткомплексе «Рюгён» имени Чон Чжу Ёна, основателя южнокорейской промышленной группы Hyundai , рассчитанном на 12 тысяч мест.

Кроме этого в ходе визита делегации должны состояться показательные выступления команды южнокорейских спортсменов по тхэквондо. Передовая группа по подготовке к выступлениям музыкантов и спортсменов вылетела в Пхеньян 29 марта.

Концерты поп-музыкантов из Южной Кореи в КНДР пройдут впервые с 2005 года, когда в Пхеньяне выступил Чо Ён Пхиль.

Договоренность о гастролях южнокорейских музыкантов была достигнута 20 марта на фоне подготовки Южной Кореи и КНДР к проведению саммита между президентом Республики Корея и лидером КНДР.