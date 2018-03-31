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Поп-музыканты из Южной Кореи вылетели в КНДР для участия в концертах
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Поп-музыканты из Южной Кореи вылетели в КНДР для участия в концертах 

РИА Новости 54 минуты назад
ТОКИО, 31 мар — РИА Новости. Делегация южнокорейских поп-музыкантов, спортсменов и журналистов в составе 120 человек вылетела в субботу из международного аэропорта Кимпхо в Сеуле в КНДР.
По данным агентства Ренхап, в составе делегации — уже известный в Пхеньяне певец Чо Ён Пхиль, певицы Чон Ин и Со Хён, группа Red Velvet. Концерты пройдут в воскресенье в Восточнопхеньянском большом театре, вмещающем 1,5 тысячи зрителей, и во вторник в спорткомплексе «Рюгён» имени Чон Чжу Ёна, основателя южнокорейской промышленной группы Hyundai, рассчитанном на 12 тысяч мест.
Кроме этого в ходе визита делегации должны состояться показательные выступления команды южнокорейских спортсменов по тхэквондо. Передовая группа по подготовке к выступлениям музыкантов и спортсменов вылетела в Пхеньян 29 марта.
Концерты поп-музыкантов из Южной Кореи в КНДР пройдут впервые с 2005 года, когда в Пхеньяне выступил Чо Ён Пхиль.
Договоренность о гастролях южнокорейских музыкантов была достигнута 20 марта на фоне подготовки Южной Кореи и КНДР к проведению саммита между президентом Республики Корея и лидером КНДР.
Встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына должна пройти 27 апреля в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. На фоне подготовки к межкорейским переговорам ранее на этой неделе лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.
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