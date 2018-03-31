СБ ООН ввел санкции против КНДР 

Комитет Совета Безопасности (СБ) ООН по Северной Корее ввел новые ограничительные меры в отношении Пхеньяна, сообщило американское агентство Reuters.
Отмечается, что под санкции попала 21 северокорейская компания, 27 судов и одно физлицо из-за несанкционированной перевозки нефти и угля, пишет «Газета.ru».
Ранее глава Северной Кореи наведался в Китай, где провел переговоры с лидером страны Си Цзиньпинем. Глава Китая по итогам встречи пригласил Ким Чен Ына приехать еще раз.
Япония в связи с этим намерена получить разъяснения от Китая по поводу визита Ким Чен Ына в Поднебесную.