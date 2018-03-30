Крупнейшую партию iPhone нелегально перевезли с помощью дронов

Из-за того, что iPhone в Гонконге продаются дешевле, чем в материковом Китае , местные таможенники часто ловят нарушителей, которые пытаются провезти через границу смартфоны Apple. Но если обычно iPhone везут в сумках или под одеждой, в этот раз правоохранительным органам Китая попалась «рыба» крупнее: злоумышленники чуть не перевезли iPhone суммарной стоимостью 80 миллионов долларов.

Как сообщает информационное агентство Reuters, для своей задумки 26 подозреваемых использовали дроны — с их помощью злоумышленникам удавалось перемещать iPhone и не платить пошлину за ввоз электроники. По данным таможенников, банда орудовала преимущественно ночью и могла таким образом перевезти до 15 000 смартфонов Apple.

Обнаружить нелегальных «перевозчиков» удалось опять же благодаря дронам, с помощью которых китайская таможня проводит мониторинг территории. Каждый дрон оснащен системой ночного видения, а картинка с него передается на монитор высокого разрешения.

Таможенники ловят нарушителей, которые перевозят iPhone, почти каждую неделю. Средний размер партии 150 тысяч долларов — это около 150 iPhone X.