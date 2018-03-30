Ещё
Крупнейшую партию iPhone нелегально перевезли с помощью дронов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупнейшую партию iPhone нелегально перевезли с помощью дронов 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Из-за того, что iPhone в Гонконге продаются дешевле, чем в материковом Китае, местные таможенники часто ловят нарушителей, которые пытаются провезти через границу смартфоны Apple. Но если обычно iPhone везут в сумках или под одеждой, в этот раз правоохранительным органам Китая попалась «рыба» крупнее: злоумышленники чуть не перевезли iPhone суммарной стоимостью 80 миллионов долларов.
Как сообщает информационное агентство Reuters, для своей задумки 26 подозреваемых использовали дроны — с их помощью злоумышленникам удавалось перемещать iPhone и не платить пошлину за ввоз электроники. По данным таможенников, банда орудовала преимущественно ночью и могла таким образом перевезти до 15 000 смартфонов Apple.
Обнаружить нелегальных «перевозчиков» удалось опять же благодаря дронам, с помощью которых китайская таможня проводит мониторинг территории. Каждый дрон оснащен системой ночного видения, а картинка с него передается на монитор высокого разрешения.
Таможенники ловят нарушителей, которые перевозят iPhone, почти каждую неделю. Средний размер партии 150 тысяч долларов — это около 150 iPhone X.
Apple Insider: последние новости
Apple уступила Huawei второе место в России Создавать аналог Face ID слишком дорого? В Apple Music появился раздел с видеоклипами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский суд арестовал захваченное судно РФ118
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»19
В Лондоне открестились от обыска самолета из РФ104
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла203
Россия готовится к новым нападкам Запада11
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение