Надежность застройщиков приведет к неизбежному росту цен

Снижение количества участников рынка недвижимости и появление посредника в лице банков ввиду новых законодатеьных новелл в сфере строительства приведет в среднесрочной перспективе к росту цен, сказала глава Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова во время круглого стола «Вести. Недвижимость».

Главная причина перехода к проектному финансированию — это желание государства обезопасить покупателя и решить проблему обманутых дольщиков. Сейчас государство часто само решает проблемы, связанные с долгами частных застройщиков и как следствие, проблемы обманутых дольщиков.

По ее мнению, законодательные новеллы в сфере строительства покупателю ничем не грозят, кроме повышения цен. Маленькие игроки постепенно уйдут с рынка, так как не выдержат новых требований. Все объекты у нас будут строить системные надежные застройщики, и это действительно хорошо.

Когда снижается число игроков, снижается конкуренция, продолжает она. В ближайшей перспективе серьезного повышения цен не будет, но в ближайшие два-три года те квартиры, которые до начала ужесточения законодательства, начали строить, закончатся, и это неизбежно приведет к росту цен.

Кроме этого, появится посредник в лице банка — который будет брать плату с застройщика за обслуживание денег. Это тоже скажется на ценах.

После перехода к проектному финансированию смысл долевого строительства для девелоперов по сути отпадает. Если строитель не может получить доступ к дешевым деньгам на этапе котлована, то и нет смысла продавать по дешевым ценам в начале.

"Снижение количества участников рынка недвижимости и появление посредника в лице банков приведет в среднесрочной перспективе к росту цен. Да, застройщики будут становиться надежнее, но цены на недвижимость будут дорожать", — считает Любовь Цветкова.

Сегодня, по ее словам, сдерживающим фактором роста цен выступает не снижение маржинальности застройщика, а отсутствие роста доходов покупателя.

У абсолютного большинства застройщиков возможности снижения цен уже практически исчерпаны. Свою маржинальность сильно уже снизили подрядчики. Сейчас хорошей рентабельностью считается 5-10%. Некоторые из них работают с нулевой прибылью, чтобы просто не растерять команду. У девелоперов маржинальнсоть тоже снизилась и составляет 10—15%.

При этом, сейчас на рынке очень хороший выбор, такого числа проектов, удовлетворяющих любые запросы, еще не было. Поэтому, по ее мнению, сейчас время покупать.

С 1 июля в силу вступит пакет поправок в законодательство о долевом строительстве. Ужесточаются требования к финансовым показателям застройщикам — на протяжении всего периода строительства застройщик должен иметь десятую часть собственных средств от планируемой стоимости проекта.

Помимо этого, необходимо обеспечить минимальный остаток средств на счете в уполномоченном банке в размере 10% от проектной стоимости на дату получения застройщиком разрешения привлекать средства участников долевого строительства. Также, согласно законодательным новеллам, один застройщик может получить только одно разрешение на строительство.

Кроме этого, летом заработает модель эскроу-счетов, которая должна стать переходом от долевого строительства к проектному финансированию. Основная причина отказа ДДУ, по мнению властей — обезопасить дольщика и навести порядок в строительной отрасли.

В дальнейшем строительство жилья будет переведено на проектное финансирование. Правительство уже утвердило дорожную карту поэтапного отказа от долевого строительства и перехода к проектному финансированию к 2020 году.