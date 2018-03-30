Ещё
Рукопись «Пляшущих человечков» Артура Конан Дойла выставили на аукцион в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рукопись «Пляшущих человечков» Артура Конан Дойла выставили на аукцион в США 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Сам автор уже выставлял рукопись на торги в 1918 году.
Организаторы надеются выручить за оригинал рассказа о Шерлоке Холмсе более полумиллиона долларов. В рукописи 53 страницы. На них есть автографы и авторские правки, а также рисунки для шифра.
«Пляшущие человечки», в которых знаменитый сыщик раскрывает секретный код убийцы, — один из 13-ти рассказов сборника «возвращение Шерлока Холмса». Именно эта история была использована во втором эпизоде сериала «Шерлок» канала BBC под названием «Слепой банкир».
На аукционе рукопись не впервые — сам автор уже выставлял ее на торги в 1918 году. Тогда средства от продажи ушли в фонд Красного Креста.
ТК «Звезда»: последние новости
Россияне не знают, на что тратить деньги В России возродили движение «Сердце солдатской матери» США выделят 1,6 миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По США ударят газом207
Умерла Наталья Попович10
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ295
«Котики» Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня11
Названы гонорары Пугачевой и Галкина156
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение