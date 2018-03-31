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Алла Пугачева и Максим Галкин тратят баснословные суммы на детей
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Алла Пугачева и Максим Галкин тратят баснословные суммы на детей 

Passion.ru 31 минуту назад
Фото: Passion.ru
В комментариях к записям в блогах Максима Галкина и Аллы Пугачевой о талантах маленьких Лизы и Гарри подписчики звезд часто интересуются, во сколько обходится звездам содержание и обучение детей. Сегодня российские СМИ дали ответ на этот вопрос.
Так, за обучение наследников Алла и Максим отдают по 650 тысяч рублей ежемесячно: дети ходят в элитный детский сад, где занимаются игрой на музыкальных инструментах, хореографией и иностранными языками, сообщает Ura.ru со ссылкой на канал «Разное о разном». Услуги няни стоят около 200 тысяч рублей (трех тысяч евро) в месяц.
На содержание замка в деревне Грязь у семьи уходит по 500 тысяч рублей в месяц, услуги домработницы обходятся примерно в 100 тысяч рублей (около полутора тысяч евро).
Алла Борисовна не раз признавалась, что иногда заработанных Максимом Галкиным средств не хватает, тогда «на охоту» выходит она. По сравнению с его гонораром (50 тысяч евро или 3,6 миллиона рублей за выход) Примадонна получает от 250 тысяч евро, что по нынешнему курсу составляет около 18 миллионов рублей.
Фото: instagram
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