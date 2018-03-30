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Акция «Помогу на бегу» пройдёт с апреля по сентябрь 2018 года
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Акция «Помогу на бегу» пройдёт с апреля по сентябрь 2018 года 

Чемпионат.com 1 час назад
Фонд «Дети наши» запускает ежегодную акцию «Помогу на бегу» — для неравнодушных активных людей, которые хотят помогать не только словом, но и делом.
Чтобы стать благотворительным бегуном, не обязательно бегать марафоны и ультрамарафоны — можно помогать каждой пробежкой. Каждый участник движения делает свой беговой и финансовый вклад — регулярно тренируясь и собирая средства на работу фонда «Дети наши».
Начинающие, любители и профессионалы — бегаете по парку, на дорожке в фитнес-клубе или участвуете в официальных забегах — вы можете помочь детям. Присоединяйтесь к движению «Помогу на бегу» — бегайте регулярно и меняйте жизнь детей-сирот к лучшему!
Акция пройдёт с апреля по сентябрь 2018 года по всей России.
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