Акция «Помогу на бегу» пройдёт с апреля по сентябрь 2018 года

Фонд «Дети наши» запускает ежегодную акцию «Помогу на бегу» — для неравнодушных активных людей, которые хотят помогать не только словом, но и делом.

Чтобы стать благотворительным бегуном, не обязательно бегать марафоны и ультрамарафоны — можно помогать каждой пробежкой. Каждый участник движения делает свой беговой и финансовый вклад — регулярно тренируясь и собирая средства на работу фонда «Дети наши».

Начинающие, любители и профессионалы — бегаете по парку, на дорожке в фитнес-клубе или участвуете в официальных забегах — вы можете помочь детям. Присоединяйтесь к движению «Помогу на бегу» — бегайте регулярно и меняйте жизнь детей-сирот к лучшему!