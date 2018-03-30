Нижегородская область ищет эмитентов. Как регион хочет развивать рынок корпоративных облигаций

В правительстве Нижегородской области заявили о намерении стимулировать региональный рынок корпоративных облигаций путем оказания государственной поддержки. По словам и. о. вице-губернатора Евгения Люлина, которые распространила пресс-служба губернатора и правительства региона, реальный сектор экономики Нижегородской области нуждается в увеличении объема инвестиций в основной капитал предприятий. Однако банковский кредитный ресурс ограничен, к тому же промышленников не всегда устраивают условия, на которых банки выдают кредиты, и в этой ситуации дополнительные возможности дает рынок корпоративных облигаций, cчитает и. о. вице-губернатора. «Этот рынок имеет ряд преимуществ перед банковским кредитом, например, отсутствие залогового обеспечения и возможность самостоятельно выбрать параметры займа — объем эмиссии, процентную ставку, сроки погашения», — пояснил Люлин

По оценке экспертов, в целом в России размещение корпоративных облигации отлажено, этот рынок достаточно развит и в части законодательства, и в части инфраструктуры. У крупного бизнеса доступ к рынку облигаций лучше, но на нем обращаются и ценные бумаги меньшего масштаба, часто не федерального масштаба из разных отраслей, отмечают аналитики. В Нижегородской области, считает Евгений Люлин, рынок корпоративных облигаций развит недостаточно, в том числе, из-за отсутствия мер господдержки эмитентов, развитой системы консультационной поддержки предприятий и недостаточной квалификации их сотрудников. И. о. вице-губернатора сообщил о разработке регионального законопроекта о мерах господдержки рынка корпоративных облигаций — субсидировании части процентной ставки по облигациям и компенсации затрат предприятий на выпуск облигаций.

Собеседники «ФедералПресс» в промышленной отрасли сообщили, что пока не видели этот законопроект. «Каков подводный камень. Чтобы этот инструмент был выгоден, нужно, чтобы у предприятия был большой оборот. Речь шла о 10 млрд рублей оборота. Пока не знаю, что область может предложить, чтобы предприятия на это пошли. Пока, по разговорам с крупными заводами, кредиты более выгодны», — сказал один из источников «ФедералПресс». По его словам, еще остаются вопросы относительно возможности эмиссии облигаций предприятиями, выполняющими гособоронзаказ. Председатель комитета законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев полагает, что будет подготовлен проект рамочного закона, а по конкретным эмитентам будут приниматься соответствующие постановления правительства области. По его информации, при Волго-Вятском ГУ Центробанка РФ создана межведомственная рабочая группа по вопросам развития рынка корпоративных облигаций в регионе.

министерстве промышленности , торговли и предпринимательства Нижегородской области сообщили о необходимости внесения изменений в закон об областном бюджете, государственную программу развития промышленности, а также разработки порядка предоставления новых мер поддержки, который будет утверждаться постановлением областного правительства. Сейчас в связи с отсутствием эмитентов принимать эти нормативные документы представляется нецелесообразным, поскольку для этого областное правительство должно располагать сведениями о необходимых размерах субсидий, условиях, объемах финансирования, сроках реализации инвестиционных проектов и наиболее предпочтительной мере поддержки. «Данные нормативные акты будут приняты правительством области после консультаций, проведенных с компанией-эмитентом, и максимально будут отвечать его потребностям в государственной поддержке», — сказали в нижегородском минпромторге. В то же время, по информации областных властей, возможность выхода на рынок облигаций рассматривают Нижегородский масложировой комбинат, ПАО «Русполимет» ООО «УК „Группа ГАЗ“ , АО „Хохломская роспись“ и ОАО „Теплоэнерго“.

В нижегородском министерстве промышленности сообщили, что в настоящее время по линии Минпромторга РФ предоставляются субсидии в размере 0,9 суммы затрат на выплату купонного дохода по облигациям для российских организаций автомобилестроения и авиационной промышленности. В случае выхода на облигационный рынок таких компаний правительство Нижегородской области будет оказывать поддержку в получении субсидий. Также в сотрудничестве с Нижегородским государственным университетом имени Н. И. Лобачевского разработана специальная программа повышения квалификации для сотрудников предприятий. Обучение планируется начать в конце 2018 года.

Аналитик „БКС Глобал Маркетс“ Юрий Голбан считает, что размещение облигаций особенно для небольших компаний-новичков может быть дорогостоящим и сложным процессом, так как у инвесторов очень осторожное отношение к небольшим и новым эмитентам. „Для рыночного размещения необходимо наличие финансовой отчетности, кредитные рейтинги, предсказуемое кредитное качество и способность обслуживать долг. В целом государство могло бы помочь, например, с процессом подготовки документации, размещения облигаций, получения кредитных рейтингов, процессом общения с инвесторами и т. д. Возможна, также как было сказано, и финансовая помощь в виде субсидирования ставок и компенсации расходов на размещение. Однако поддержка государства вряд ли сможет помочь разместить свои облигации, если инвесторам не будет понятен бизнес компании, ее кредитные и другие риски“, — отмечает аналитик.

Эксперты действительно обращают внимание на то, чьи средства будут привлекаться на региональный рынок корпоративных облигаций. По мнению председателя Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерия Цыбанева, приведенному пресс-службой облправительства, для жителей региона корпоративные облигации зачастую более выгодны, чем срочные банковские вклады. Главный аналитик ООО „ЦАФТ“ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков указывает, что в условиях снижения реальных доходов финансовый ресурс населения жестко ограничен. „Если говорить о простых жителях, которые не являются квалифицированными инвесторами, то они не смогут адекватно оценивать результаты хозяйственной деятельности и финансовую стабильность предприятий. Соответственно, размещение облигаций может производиться по принципу „поддержи отечественное, поддержи нижегородское“. Есть вероятность, что облигации могут быть размещены среди самих сотрудников предприятий в полудобровольном порядке“, — говорит аналитик.

Антон Быков допускает, что инвесторы, располагающие средствами, предпочтут вложения в более стабильные бумаги или приобретение малых и средних предприятий целиком для обеспечения контроля над ними. „Годовая доходность реального бизнеса в России не превышает 10%, при этом доходность по облигациям федерального займа находится в районе более 7%. Значит, доходность выпущенных нижегородскими предприятиями облигаций будет где-то в диапазоне 8–10%, что абсолютно не покрывает более высоких рисков вложений в долг небольших предприятий. Привлекательнее будет купить очень надежные государственные облигации“, — считает он.