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«Медведи» готовы вернуться к краткосрочным продажам, — Елена Кожухова, аналитик компании «Велес Брокер»
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«Медведи» готовы вернуться к краткосрочным продажам, — Елена Кожухова, аналитик компании «Велес Брокер» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Среди лидеров роста можно отметить бумаги “РусГидро” (+1,79%) и акции ФСК ЕЭС (+1,61%). В лидерах падения были обыкновенные акции “Мечела” (-2,43%) и котировки “М. Видео” (-1,58%).
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу находились под давлением важных сопротивлений в виде средних полос Боллинжера дневных графиков (2290 и 1260 пунктов). На следующей неделе многое будет зависеть от настроений инвесторов за рубежом — российские индексы в краткосрочной перспективе выглядят готовыми как к очередной попытке прорваться выше, так и к движению в район новых минимумов с февраля.
Пара доллар/рубль в пятницу, после выполнения накануне цели по краткосрочной нисходящей коррекции, отступила от поддержки 57,20 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Пара евро/рубль, тем временем, также скорректировалась вверх от поддержки 70,55 руб. До закрепления ниже указанных отметок пары будут склонны к дальнейшему восходящему движению.
На следующей неделе определять настроения на рынках продолжат новости с торговой арены, а также геополитика. В конце недели инвесторы могут переключиться на перспективы изменения процентных ставок в США, судить о которых помогут данные по рынку труда. В краткосрочном периоде «медведи» как на фондовом рынке РФ, так и в ситуации с рублем, готовы в любой момент вернуться к продажам, а «быки» действуют крайне осторожно.
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