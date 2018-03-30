«Медведи» готовы вернуться к краткосрочным продажам, — Елена Кожухова, аналитик компании «Велес Брокер»

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу находились под давлением важных сопротивлений в виде средних полос Боллинжера дневных графиков (2290 и 1260 пунктов). На следующей неделе многое будет зависеть от настроений инвесторов за рубежом — российские индексы в краткосрочной перспективе выглядят готовыми как к очередной попытке прорваться выше, так и к движению в район новых минимумов с февраля.

Пара доллар/рубль в пятницу, после выполнения накануне цели по краткосрочной нисходящей коррекции, отступила от поддержки 57,20 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Пара евро/рубль, тем временем, также скорректировалась вверх от поддержки 70,55 руб. До закрепления ниже указанных отметок пары будут склонны к дальнейшему восходящему движению.