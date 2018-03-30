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Промпроизводство Южной Кореи выросло в феврале
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Промпроизводство Южной Кореи выросло в феврале 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Промышленное производство в Южной Корее неожиданно выросло в феврале, поскольку оживленный спрос со стороны зарубежных государств повлиял на увеличение производства микросхем и автомобилей, передает Reuters.
EPA/FRANCK ROBICHON
Согласно опубликованной статистике, что в феврале промышленное производство с учетом сезонных колебаний выросло на 1,1% по сравнению с январем, что означает увеличение второй месяц подряд. Средний прогноз предполагал сокращение на 0,5%. "Производство автомобилей выиграло от низкой базы, поскольку в декабре отмечались забастовки автомобильных профсоюзов. Производство чипов памяти также положительно повлияло на февральские данные", — сказал представитель статистического ведомства Кореи. В январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства на фабриках вырос на 0,9%. По сравнению с прошлым годом объем промышленного производства снизился на 6,4% по сравнению с прогнозом снижения на 3,1%, что стало самым большим падением в годовом выражении с 2013 годом. Должностное лицо в Статистическом управлении Кореи сообщило, что значительное годовое сокращение в феврале произошло в основном из-за искажений данных в период Лунного Нового года. По его словам, из-за праздников, которые в этом году пришлись на февраль, а не на январь, как в прошлом, году, сократилось количество рабочих дней. Несмотря на то, что в прошлом году восстановление промышленного производства было неравномерным, ежемесячный прирост производства поддерживает оптимизм среди политиков, что экономика может продолжить рост в 2018 году благодаря устойчивому экспорту.
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