Валовая призвала ЕАЭС выработать единый подход по криптовалютам 

Евразийскому экономическому союзу необходимо выработать согласованный подход по криптовалютам и блокчейну, об этом заявила министр Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая на панельной сессии «Криптовалюты: место в системе денежного обращения и влияние на экономику стран ЕАЭС».
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Мероприятие прошло 28 марта в рамках конгресса «БлокчейнРФ-2018» и стало продолжением серии обсуждений криптовалют и технологии блокчейн в ЕАЭС.
В дискуссии приняли участие представители бизнеса и национальных ассоциаций криптовалют и блокчейна. Открывая дискуссию, Татьяна Валовая отметила важность феномена криптовалют и технологии блокчейн для реализации интеграционного потенциала ЕАЭС.
«В рамках союза существует программа экономической интеграции до 2025 года, но мир меняется настолько быстро, что помимо выполнения обязательной программы необходимо быстро и своевременно отвечать на новые глобальные вызовы, с которыми сталкивается мир. Появление такого феномена, как криптовалюты, бесспорно, является вызовом, в том числе с точки зрения проведения макроэкономической политики, что требует выработки согласованных подходов в рамках союза», — сказала Валовая.
Спикерами был озвучен ряд предложений, включая формирование архитектуры наднациональной криптовалюты и создание евразийского центра компетенций в сфере блокчейн.
Однако министр отметила, что на текущем уровне интеграции отсутствует экономическая потребность в единой наднациональной криптовалюте, но это не означает, что нет необходимости в выработке единых подходов к этим инструментам.
«Необходимо понимать, что происходит в мире, и активно на это реагировать. Ответ стран ЕАЭС на феномен криптовалют и технологии блокчейн должен быть системным и согласованным», — заявила Валовая.
Еще одним важным аспектом, который затронули спикеры, стал вопрос о месте криптовалют в системе денежного обращения, ведь с точки зрения макроэкономики криптовалюты меняют подходы к денежно-кредитному обращению и, следовательно, могут оказывать влияние на макроэкономическую устойчивость и стабильность.
Также участники дискуссии обсудили опыт Беларуси, которая на сегодняшний день является лидером в ЕАЭС по нормативно-правовому и институциональному обеспечению развития технологии блокчейн и криптовалют.
Представители Армении и Казахстана говорили о поступательном характере развития технологии блокчейн в своих странах, отмечая при этом сдержанную позицию национальных регуляторов по вопросу криптовалют.
Напомним, 28 марта в Беларуси вступит в силу Декрет №8, который закрепляет права резидентов Парка высоких технологий по 36 видам деятельности в области технологий, из которых четыре вида посвящены технологиям на основе блокчейн, включая деятельность криптобирж, криптообменников и операторов ICO.
В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. КСВП является консультативно-совещательным органом центральных (национальных) банков государств — членов ЕАЭС. Его основная цель — координация валютной политики, в том числе выработка общих подходов и направлений курсовой политики для обеспечения расширения использования национальных валют во взаимных расчетах.
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