Биржу-банкрота Youbit обманула даже страховая компания

Спустя несколько месяцев после объявления банкротства, криптобиржа Youbit не смогла получить страховые выплаты от компании DB Insurance Co. Рассказать о своем решении агентство отказалось. В 2017 году после двух крупных взломов, биржа заявила о закрытии. По словам представителей биржи, второе вторжение на Youbit, которое произошло в декабре, привело к потере 17% от общей капитализации активов.

Хоть DB Insurance Co не прокомментировала отказ, финансовый оператор Yapian, отметил, что отказ вызван тем, что агентство хочет обманным путем уйти от выплаты. В момент заключения договора, биржа не сообщила важную информацию, а также поторопилась с получением страховки — это, судя по словам Yapian, и является причиной отказа. На данный момент продолжается расследование взлома биржи. По мнению местных СМИ, похищение криптовалюты с биржи связано с политическим режимом Северной Кореи . Корейские журналисты предполагают, что власти желают установить контроль над биткоинами, поэтому используют вирусы-вымогатели и взломы сайтов.

Ранее мы писали, что баг Coinbase позволил пользователям овладеть неограниченным количеством эфира.