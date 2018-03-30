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Биржу-банкрота Youbit обманула даже страховая компания
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Биржу-банкрота Youbit обманула даже страховая компания 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Спустя несколько месяцев после объявления банкротства, криптобиржа Youbit не смогла получить страховые выплаты от компании DB Insurance Co. Рассказать о своем решении агентство отказалось. В 2017 году после двух крупных взломов, биржа заявила о закрытии. По словам представителей биржи, второе вторжение на Youbit, которое произошло в декабре, привело к потере 17% от общей капитализации активов.
Хоть DB Insurance Co не прокомментировала отказ, финансовый оператор Yapian, отметил, что отказ вызван тем, что агентство хочет обманным путем уйти от выплаты. В момент заключения договора, биржа не сообщила важную информацию, а также поторопилась с получением страховки — это, судя по словам Yapian, и является причиной отказа. На данный момент продолжается расследование взлома биржи. По мнению местных СМИ, похищение криптовалюты с биржи связано с политическим режимом Северной Кореи. Корейские журналисты предполагают, что власти желают установить контроль над биткоинами, поэтому используют вирусы-вымогатели и взломы сайтов.
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