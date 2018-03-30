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В случае реализации геополитических рисков возможно падение рубля, — Антон Покатович, главный аналитик Бинбанка
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В случае реализации геополитических рисков возможно падение рубля, — Антон Покатович, главный аналитик Бинбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Во-первых, валютный курс следующей недели не будет «защищен» периодом налоговых выплат.
Во-вторых, что наиболее важно, к концу текущей недели геополитическая напряженность между Западом и РФ не ослабевает. Мы сохраняем наш взгляд на возможность падения рубля в случае реализации геополитических рисков. На данный момент главным из таких рисков является выполнение угроз Великобритании по оказанию воздействия на европейские клиринговые организации в виде ограничения обслуживания российского госдолга. Мы отмечаем, что данный фактор все еще далек от своей реализации — европейские клиринговые системы не подчиняются Великобритании, а значит, для оказания давления на них потребуется пройти через процесс сложных переговоров с участием всех стран ЕС. Однако ужесточение риторики по данному вопросу со стороны Запада будет восприниматься инвесторами как сигнал к бегству от рисков.
Бесспорным фактором поддержки рублевой валюты в условиях негативного новостного фона будут оставаться повышенные уровни нефтяных цен в течение всей следующей недели. Ожидаем динамики рубля в диапазоне 56,9-58.
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