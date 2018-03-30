Маршрутка из Волгограда в Волжский подорожает еще на 5 рублей

Проезд в маршрутке № 260, связавшей Волгоград и Волжский, с 1 апреля подорожает на 5 рублей.

— Цена поднимется только для тех пассажиров, которые едут из Волгограда в Волжский, — прокомментировал доверенное лицо руководства маршрутом № 260 Александр Паньков. — Мы очень долго тянули с повышением, но топливо дорожает каждый день.

В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области , объяснили, что цену на маршрутах 260, 160 и 123 устанавливает сам перевозчик.

— Они относятся к маршрутам с нерегулируемым тарифом, — добавили в областном комитете.

По словам пассажиров, неожиданным повышением цены их огорошили и 1 сентября. В первый день осени с волгоградцев и волжан запросили на 5 рублей больше.