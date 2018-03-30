Маршрутка из Волгограда в Волжский подорожает еще на 5 рублей 

Проезд в маршрутке № 260, связавшей Волгоград и Волжский, с 1 апреля подорожает на 5 рублей.
— Цена поднимется только для тех пассажиров, которые едут из Волгограда в Волжский, — прокомментировал доверенное лицо руководства маршрутом № 260 Александр Паньков. — Мы очень долго тянули с повышением, но топливо дорожает каждый день.
В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, объяснили, что цену на маршрутах 260, 160 и 123 устанавливает сам перевозчик.
— Они относятся к маршрутам с нерегулируемым тарифом, — добавили в областном комитете.
По словам пассажиров, неожиданным повышением цены их огорошили и 1 сентября. В первый день осени с волгоградцев и волжан запросили на 5 рублей больше.
— Не исключено, что водители маршруток пользуются своим преимуществом и умышленно повышают цену на проезд. Кстати, они вправе сами менять стоимость проезда. Но из-за растущей конкуренции нечасто делают такие резкие движения, — прокомментировал руководитель ассоциации пассажирского автотранспорта Юрий Белоусов.