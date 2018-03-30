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Вьетнамские города попали в список самых быстро развивающихся в мире
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Вьетнамские города попали в список самых быстро развивающихся в мире 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Хошимин и Ханой вошли в десятку самых быстро развивающихся городов мира по версии американской компании JLL  Хошимин занял третье место в рейтинге City Momentum Index 2018, а Ханой — шестое. Речь идет о новом индексе, измеряющем краткосрочные темпы роста и модернизации городов во всем мире и делающем прогноз их развития на трехлетний срок. Учитывается количество вложенных в город инвестиций, усилия по модернизации инфраструктуры, результативность работы аэропортов и многое другое. И если лидерами в долгосрочном списке остаются США и Западная Европа, то в краткосрочные темпы роста выше всего у азиатских городов.
В частности, иностранные инвестиции во Вьетнам в прошлом году достигли рекордного уровня — $17 млрд Рекорд был поставлен и по количеству обслуженных вьетнамскими авиакомпаниями пассажиров — 94 млн  Источник: VnExpress
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