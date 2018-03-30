Почти 340 кг санкционных сыров выявил Россельхознадзор на Дорогомиловском рынке 

Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявили на территории Дорогомиловского рынка в Москве почти 340 кг санкционных сыров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управлением совместно с Федеральной таможенной службой и Московской межрегиональной транспортной прокуратурой на территории Дорогомиловского рынка, расположенного по адресу: Москва, ул. Можайский Вал, д. 10, была выявлена молочная продукция (сыры в ассортименте производства Германии, Италии, Франции, Нидерландов), общим весом 336,2 кг», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с действующим законодательством запрещенная к ввозу на территорию РФ молочная продукция изъята из оборота и уничтожена механическим способом на технической площадке рынка.