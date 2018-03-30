Петербуржец составил интерактивный атлас самых кассовых российских фильмов с 1991 года

Житель Петербурга Андрей Дорожный составил интерактивный атлас российских фильмов, вышедших с 1991 года и собравших в прокате более 1 миллиона долларов.

Самой успешной российской картиной стала спортивная драма «Движение вверх» (больше 53 млн долларов), «Ирония судьбы. Продолжение» (больше 49 млн долларов) и «Елки 3» (38 млн долларов).

Посмотреть полностью атлас можно здесь. Помимо сборов в прокате, атлас учитывает баллы, поставленные пользователями на «Кинопоиске». Наиболее низкие за 27 лет у фильмов «Беременный», «День Д», «Что творят мужчины 2».

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