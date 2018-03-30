«Обложка — не главное»: библиотека на Корнейчука запустила новую акцию в поддержку чтения

Новая акция в поддержку чтения под названием «Обложка — не главное» стартовала в библиотеке № 69. Как сообщила ведущий библиотекарь Марина Куижева, участникам предлагается выбрать книгу по цитате, которая их заинтересовала, положившись на свою интуицию.

— Суть акции в том, что мы подобрали для читателей несколько книг разной тематики. Название и автора книги увидеть нельзя, так как они скрыты под нейтральной упаковкой. На обложке читатели могут увидеть только краткое описание сюжета и цитату из книги, — рассказала Куижева. — Акция вызвала интерес у наших посетителей и часть книг уже нашли своих читателей. Мы надеемся получить их отзывы после возврата выбранных книг.

Акция продлится до 27 апреля. Поучаствовать в ней могут все желающие.

Напомним, библиотека № 69 находится по адресу: улица Корнейчука, дом 40. (вт)