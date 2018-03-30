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«Обложка — не главное»: библиотека на Корнейчука запустила новую акцию в поддержку чтения
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«Обложка — не главное»: библиотека на Корнейчука запустила новую акцию в поддержку чтения 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Новая акция в поддержку чтения под названием «Обложка — не главное» стартовала в библиотеке № 69. Как сообщила ведущий библиотекарь Марина Куижева, участникам предлагается выбрать книгу по цитате, которая их заинтересовала, положившись на свою интуицию.
— Суть акции в том, что мы подобрали для читателей несколько книг разной тематики. Название и автора книги увидеть нельзя, так как они скрыты под нейтральной упаковкой. На обложке читатели могут увидеть только краткое описание сюжета и цитату из книги, — рассказала Куижева. — Акция вызвала интерес у наших посетителей и часть книг уже нашли своих читателей. Мы надеемся получить их отзывы после возврата выбранных книг.
Акция продлится до 27 апреля. Поучаствовать в ней могут все желающие.
Напомним, библиотека № 69 находится по адресу: улица Корнейчука, дом 40. (вт)
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