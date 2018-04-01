Разработчики получили AR-очки Magic Leap. Но должны хранить их в сейфах

Компания Magic Leap в обстановке строжайшей секретности начала поставки Magic Leap One (Creator Edition) — опытной модели очков дополненной реальности, предназначенной для разработчиков, дизайнеров и других «творцов». Стартап предписывает соблюдать коммерческую тайну: людей, получивших AR-устройство, обязывают хранить его в запертом сейфе.

По информации источника Bloomberg, тестовые образцы Magic Leap One пока получила «небольшая группа разработчиков софта программного обеспечения». Выглядит аппарат как «громоздкие защитные очки», которые соединяются по проводу с вычислительным блоком-шайбой, закрепляемым на поясе.

Ранее Magic Leap разрешала журналистам и разработчикам тестировать AR-гаджет, но на своей территории и только после подписания соглашения о неразглашении информации. Как сообщил информатор агентства, требования стартапа к конфиденциальности настолько высоки, что по крайней мере один из его партнеров отказался от тестового устройства, решив, что оно не стоит хлопот.

Magic Leap — один из самых многообещающих, но скрытных стартапов. В перспективность его разработок верят крупнейшие игроки IT-рынка: в фирму вложили почти $2 миллиарда такие инвесторы, как Google Alibaba , KPCB и Andreeseen Horowitz. Среди сотрудников Magic Leap числятся основатель Weta Workshop Ричард Тейлор и писатель-фантаст Нил Стивенсон , а глава ведущего интернет-поисковика Сундар Пичаи занимает место в совете директоров.

∎Magic Leap впервые показала AR-очки будущего читайте также

Компания раскрыла внешний вид AR-гаджета в декабре. Как говорит глава Magic Leap Рони Абовиц, устройство будет комплектоваться отдельной графической картой, четырьмя встроенными микрофонами, как минимум шестью внешними камерами, а также встроенными динамиками, подобно HoloLens. Производительность очков будет сопоставима с MacBook Pro или игровым компьютером Alienware.