Magic Leap потребовала от разработчиков хранить AR-гарнитуру в сейфах

Magic Leap начала рассылать очки дополненной реальности некоторым разработчикам, однако попасть в число партнёров компании не так-то просто. В целях обеспечения максимальной секретности производитель обязывает соблюдать ряд условий для предотвращения утечек информации — например, хранить гарнитуру в сейфах всё время, когда она не используется в работе.

Magic Leap работает над очками дополненной реальности уже достаточно давно, но продемонстрировала образец устройства только в конце 2017 года. Информации о технических характеристиках девайса пока нет, но известно, что самая доступная версия гарнитуры будет стоить не меньше 1000 долларов.

Несмотря высокую секретность, с 2011 года компания Magic Leap привлекла более 2,3 миллиардов долларов инвестиций.