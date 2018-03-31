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Magic Leap потребовала от разработчиков хранить AR-гарнитуру в сейфах
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Magic Leap потребовала от разработчиков хранить AR-гарнитуру в сейфах 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Magic Leap начала рассылать очки дополненной реальности некоторым разработчикам, однако попасть в число партнёров компании не так-то просто. В целях обеспечения максимальной секретности производитель обязывает соблюдать ряд условий для предотвращения утечек информации — например, хранить гарнитуру в сейфах всё время, когда она не используется в работе.
Magic Leap работает над очками дополненной реальности уже достаточно давно, но продемонстрировала образец устройства только в конце 2017 года. Информации о технических характеристиках девайса пока нет, но известно, что самая доступная версия гарнитуры будет стоить не меньше 1000 долларов.
Несмотря высокую секретность, с 2011 года компания Magic Leap привлекла более 2,3 миллиардов долларов инвестиций.
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