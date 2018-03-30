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На Юго-Западе Москвы в апреле напишут «Тотальный диктант»
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На Юго-Западе Москвы в апреле напишут «Тотальный диктант» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Традиционная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет на Юго-Западе Москвы 14 апреля, сообщает газета «Москва За Калужской заставой». Присоединиться к марафону грамотности можно бесплатно в 14:00.
Одновременно марафон грамотности устроят во многих странах мира и российских городах. Присоединиться можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте: totaldict.ru. В ЮЗАО акция пройдет в библиотеках № 169 (Ленинский проспект, дом 127), № 170 (улица Паустовского, дом 2/34), № 180 (улица Профсоюзная, дом 92), № 182 (улица Дмитрия Ульянова, дом 43, корпус 1) и других.
«Тотальный диктант» — это ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов. Площадки в районе Черемушки, где можно принять участие в акции в этом году, пока уточняются.
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