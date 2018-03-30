На Юго-Западе Москвы в апреле напишут «Тотальный диктант»

Традиционная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет на Юго-Западе Москвы 14 апреля, сообщает газета «Москва За Калужской заставой». Присоединиться к марафону грамотности можно бесплатно в 14:00.

Одновременно марафон грамотности устроят во многих странах мира и российских городах. Присоединиться можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте: totaldict.ru. В ЮЗАО акция пройдет в библиотеках № 169 (Ленинский проспект, дом 127), № 170 (улица Паустовского, дом 2/34), № 180 (улица Профсоюзная, дом 92), № 182 (улица Дмитрия Ульянова, дом 43, корпус 1) и других.