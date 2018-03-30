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Доля госигроков на рынке недвижимости в ближайшее время возрастет
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Доля госигроков на рынке недвижимости в ближайшее время возрастет 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Роль государства как игрока на рынке недвижимости в ближайшее время будет усиливаться, об этом уже свидетельствует опыт Москвы (ред. — программа реновации) сказал во время круглого стола, организованного «Вести. Недвижимость», вице-президент, руководитель комплекса продаж и маркетинга компании «Лидер Инвест» Алексей Болдин.
"Роль государства как игрока на рынке недвижимости будет усиливаться, мы уже видим это по опыту Москвы", — сказал Алексей Болдин.
Он также отметил, что акционерами строительных организаций в связи с предстоящими законодательными новеллами будут становиться банковские структуры, это собственно уже и происходит.
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