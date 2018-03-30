Страстная неделя в России на фоне стабильности рубля, — Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента «Альпари»

Практически вся следующая неделя будет проходить под знаком праздника — продолжения католической Пасхи в начале недели на Западе и празднования православной Пасхи в воскресенье в России . Но праздники праздниками, а ударно поработать придется. Особое внимание следует обратить на два последних рабочих дня недели — четверг и пятницу, когда выйдет порция важной статистики для России и США . Однако вторник и среда тоже не позволят скучать.

Швейцарии, Канаде и В понедельник, 2 апреля, в Великобритании Австралии выходной день в связи с продолжением празднования Пасхи (католики и протестанты в этом году празднуют Пасху 1 апреля). В других странах понедельник будет обычным рабочим днем, да и статистика особых интриг не преподнесет.

Наиболее интересным событием дня станет публикация индекса ISM в производственном секторе для США за март. Напомним, что текущее значение индекса составляет 60,8 пункта, что говорит об уверенности деловых кругов в экономическом росте (значение индекса в случае уверенности опрошенных предпринимателей должно быть выше 50 пунктов). Скорее всего, индекс в марте останется около текущих значений, хотя будет интересно, как деловые круги реагируют на обострение торговых отношений США и Китая . Высокое значение индекса может положительно повлиять на курс доллара к мировым валютам.

Во вторник, 3 апреля, Резервный банк Австралии (РБА) примет решение о процентной ставке, о чем мы узнаем уже рано утром. Напомним, что текущее значение ставки составляет 1,5%. Мы не ожидаем, что процентная ставка будет на ближайшем заседании повышена, по нашему прогнозу, она останется неизменной. Вероятный коридор значений для пары AUD/USD составляет $0,76–0,775. Иных важных событий во вторник не ожидается.

В среду, 4 апреля, в еврозоне выйдет большая порция важной статистики. Одновременно будут опубликованы данные по безработице в еврозоне за февраль (напомним, что по итогам января безработица в еврозоне составляла 8,6% трудоспособного населения), а также, что не менее важно, данные по инфляции потребительских цен в еврозоне за март. Мы полагаем, что уровень безработицы в еврозоне не должен сильно измениться за месяц, а вот мартовская инфляция может преподнести сюрпризы, причем как в сторону увеличения темпов роста, так и в сторону замедления. Если рост инфляции в марте окажется быстрее ожидаемого рынком уровня, то можно ожидать укрепления евро по отношению к доллару. Вероятный коридор значений для пары EUR/USD может составить 1,23-1,25.

В 17:30 (мск) в США будут опубликованы данные Министерства энергетики США о недельной динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов по состоянию на 4 апреля. На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 1,64 млн баррелей, однако нефтяной рынок этот рост практически проигнорировал и продолжил расти на слухах о том, что участники сделки «ОПЕК+» могут заключить новое долгосрочное соглашение о поддержании нефтяных цен. Мы полагаем, что нефть Brent на следующей неделе будет торговаться в коридоре $68-70 за баррель.

В четверг, 5 апреля, днем выйдет статистика о розничных продажах в еврозоне за февраль. Рост данного показателя может повлиять на укрепление евро по отношению к доллару.

В середине дня состоится заседание Европейского центрального банка по монетарной политике, однако решения о процентной ставке приниматься там не будет. Наиболее интересными могут быть комментарии представителей ЕЦБ по итогам заседания, касающиеся будущей монетарной политики в еврозоне.

Также днем в США выйдет статистика по сальдо торгового баланса за февраль. Если сальдо в феврале опять оказалось отрицательным, это может ослабить доллар по отношению к мировым валютам, положительное сальдо или хотя бы существенное уменьшение отрицательного сальдо может вызвать краткосрочный рост доллара.

К вечеру в России должны выйти данные Росстата об инфляции потребительских цен за март. Напомним, что в феврале годовая инфляция снизилась до 2,2%, и самой большой интригой станут данные за март. Если инфляция существенно не увеличилась и, тем более, продолжила снижаться, это может положительно повлиять на рубль. Вероятный коридор значений для пары доллар/рубль составляет 57-58 руб., а для пары евро/рубль — 70-72 руб.

В пятницу, 6 апреля, выйдет, пожалуй, самая важная статистика недели — это данные по рынку труда в США за март. В частности, будут опубликованы данные по уровню безработицы за март, количеству рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора и динамике средней почасовой заработной платы за март. Чем ниже безработица, чем выше занятость вне сельского хозяйства и чем выше зарплаты, тем более высокой может быть будущая инфляция, и тем больше вероятность очередного повышения процентной ставки в США, которая, как мы знаем, до конца года должна быть повышена еще дважды, а может быть, и трижды, если инфляция значительно превысит целевой уровень. Сильная статистика может позитивно повлиять на курс доллара США к мировым валютам.

В пятницу в 20:00 (мск) в США будет опубликован еженедельный отчет Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США. Чем больше активных платформ, тем более активно ведется добыча сланцевой нефти в США, и тем более негативным является этот показатель для нефтяного рынка.

Важным событием пятницы в России станет совместное расширенное заседание фракции «Единой России» с правительством и подведение итога совместной работы по реализации послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. О чем пойдет речь на этом мероприятии, мы узнаем на следующей неделе.

В воскресенье, 8 апреля, православные России празднуют Пасху, мы заранее поздравляем всех с праздником и надеемся, что этот светлый день создаст всем отличное настроение на последующую рабочую неделю.