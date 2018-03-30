Ссоры с Западом, нефть за юани и конец МММ. «Прайм» выбрал главные события недели

Главным событием недели, к сожалению, стала трагедия — в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово по последним данным погибли 64 человека, в том числе, 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет. Расследование пока не завершено, но уже сообщается о выявленных нарушениях. Так, в СК РФ заявили, что торговый центр возвели самовольно, без разрешения на строительство, есть немало свидетельств, что правила противопожарной безопасности не были соблюдены. По уголовному делу задержано шесть человек. Следственные действия ведутся в городской администрации, здержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ.

На месте трагедии побывал президент Владимир Путин . Он провел совещание по ликвидации последствий пожара и встретился с инициативной группой граждан. В числе причин случившегося президент назвал преступную халатность и разгильдяйство, а также заверил, что все виновные понесут ответственность. По оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара оценивается в 3 млрд рублей, однако ответственность владельца ТЦ и само здание застрахованы не были. Согласно закону, родственники погибших и пострадавшие могут рассчитывать на компенсации от 1 до 3 млн рублей, а арендаторы — потребовать возмещения материальных убытков. Собственник будет обязан заплатить. После случившегося в торговых центрах по всей стране проходят масштабные проверки безопасности. Обсуждается и обязательное страхование объектов в местах массового скопления людей.

ВЫСЫЛКА ДИПЛОМАТОВ

В четверг Россия объявила об ответных мерах — 60 американских дипломатов объявлены персоной нон грата, а также стало известно о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге . В отношении остальных стран тоже будет зеркальный ответ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров . По мнению экспертов, сама по себе высылка дипломатов не наносит непосредственного урона экономике. Однако это не просто политический шаг, но и нарушение системы, которое может привести к ослаблению связей на всех направлениях. Ведь именно дипломаты готовят встречи, мероприятия, визиты, сделки. В случае обострения противостояния возможны дальнейшие экономические санкции со стороны Запада, например, усиление ограничения рефинансирования российского бизнеса.

ЕВРОБОНДЫ ПОД УГРОЗОЙ

#Здание посольства США в Москве

К экономическим мерам, которые уже начали обсуждать в Лондоне, относятся возможные ограничения на обслуживание клиринговыми агентствами евробондов РФ, ее компаний и банков. Британские власти считают такую меру интересной, поскольку одна из слабостей российской экономики — зависимость от западных инвестиций. Ограничение на обслуживание евробондов отразится не только на физлицах и компаниях, но и на государстве в целом, надеются в Лондоне. Так, недавно РФ разместила выпуск еврооблигаций на 4 млрд долларов, причем спрос инвесторов на них был весьма велик. По мнению сторонников идеи, ограничение на обслуживание российских бумаг будет мешать перепродаже бумаг на вторичном рынке, а также отпугнет европейских и американских инвесторов.

В свою очередь, в России считают, что предложенные меры негативны не только для держателей российских бумаг, но и для иностранных инвесторов. Кроме того, их реализация повредит имиджу Британии в инвестсреде. Однако российский рынок акций никак не отреагировал на эти новости — во-первых, никаких официальных заявлений сделано не было, во-вторых, инвесторы в РФ и за рубежом пока не верят в реальность «санкций на евробонды». Дневной объем торгов российскими бумагами в Лондоне оценивается примерно в 300 млн долларов, и на этот объем всегда можно найти другие площадки, в частности, в Азии. Есть биржи и в США, власти которых, невзирая на обострение отношений, пока не готовы распространять санкции на госдолг РФ, опасаясь негативных последствий для глобальных финансовых рынков.

Швеции и СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 #Лондон-Сити и небоскреб Мэри-Экс Знаковой эта неделя стала для проекта «Северный поток-2», который получил от властей Германии все разрешения на строительство. Речь идет как о морском, так и о сухопутном участке трубопровода на территории ФРГ. Необходимые документы на его строительство и эксплуатацию в германской исключительной экономической зоне выдало федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. Теперь «Северный поток-2» ожидает получения разрешения на строительство газопровода в России, Финляндии Дании в ближайшие месяцы. По мнению экспертов, страны, еще не разрешившие строительство, учтут позицию Германии. Для них это станет рациональным и прагматичным решением, поскольку они заинтересованы в гарантированных и выгодных поставках российского газа.

Латвии и Ранее в марте главы парламентов Литвы Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. После получения информации о согласии Германии "Нафтогаз Украины" назвал это решение неприятным, но прогнозируемым и заявил, что это не остановит противодействия. «Северный поток-2» может обсуждаться на саммите ЕС в июне этого года. Не исключено, что его судьбу привяжут к вышеупомянутому «делу Скрипалей», полагают противники проекта. В отличие от Германии, они не считают это чисто коммерческим делом, а утверждают, что он негативно повлияет на энергобезопасность Европы.

НЕФТЬ ЗА ЮАНИ

#Трубы для газопровода «Северный поток 2»

Еще одна важная новость для нефтегазового сектора — запуск Китаем торговли нефтяными фьючерсами за юани. Он состоялся на Шанхайской международной энергетической бирже. Это первые фьючерсы для иностранных инвесторов на материковой части Китая. Только в первый день торгов объем торгов ими превысил 18,3 млрд юаней (2,9 млрд долларов). Торги открылись по стартовой цене 440 юаней за баррель нефти, а закрылись на отметке 429,9 юаня, что на 3,34% выше бенчмарка. Всего было совершено 42,3 тысячи транзакций по 15 контрактам, которые будут выполняться с сентября этого года по март 2019 года.

Таким образом, КНР, являющаяся крупнейшим импортером нефти в мире, бросает вызов сложившемуся порядку вещей, когда цены на «черное золото» формировались на западных биржевых площадках — в Нью-Йорке или Лондоне — исключительно в долларах США. Торговля нефтью в юанях должна способствовать укреплению китайской национальной валюты, которая станет использоваться для расчетов в международной торговле и для фондирования, надеются власти страны. Если Пекин создаст нефтеюань, то это станет началом конца господства американского доллара и подорвет безграничное влияние США на мировую экономику, считают эксперты.

КОНЕЦ ИМПЕРИИ «МММ»

#Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней

В понедельник стало известно о смерти основателя финансовой пирамиды «МММ» и других подобных проектов Сергея Мавроди . Он умер на 63-м году жизни. Его главное детище — «МММ» — вошла в историю России как крупнейшая финансовая пирамида, в которую, по разным оценкам, вложились от 10 до 15 млн россиян. После краха «МММ» и последовавшего за этим общенационального скандала и уголовного срока Мавроди смог основать несколько подобных проектов, причем не только в России, и привлечь новых вкладчиков. В банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находится почти 2,2 тысячи записей в его отношении. Значительную их часть уже вернули взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Несмотря на это, долги Мавроди все еще исчисляются сотнями миллионов рублей. В связи с его смертью они могут быть «прощены».

Эксперты объясняют успех финансовой пирамиды Мавроди отсутствием финансовой грамотности у населения, особенно в 90-е годы, когда «МММ» активно раскручивалась, а также талантливой рекламой, которая шла по всем телеканалам. С одной стороны, деятельность Мавроди пробудила интерес граждан к финансовому рынку, с другой — вызвала разочарование и недоверие. Несмотря на высокую цену, которую многим пришлось заплатить за эту «науку» и жажду легких денег, МММ принесла и позитивные плоды. Россияне стали осторожнее вкладывать свои средства, и сейчас подобные масштабные пирамиды вряд ли возможны.

TELEGRAM И ДРУГИЕ

МММ из века в век Популярный мессенджер Telegram в четверг столкнулся с масштабным сбоем — несколько часов он был недоступен для пользователей в России, ряде стран СНГ, Европы и на Ближнем Востоке. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, сбой связан с отключением питания в кластере серверов в Европе. Он был ликвидирован в течение нескольких часов. Однако ситуацией успели воспользоваться мошенники, которые заработали почти 60 тысяч долларов, устроив рекламную акцию с ненастоящего аккаунта Дурова в Twitter. Всего за час работы на крипто-кошелек, рекламируемый фейковым аккаунтом, упали около 3,5 тысячи долларов.

Имела продолжение и история с отказом Telegram делиться с ФСБ ключами шифрования, позволяющими декодировать сообщения пользователей. Служба ужесточила требования к мессенджерам, обязав их не просто предъявлять данную информацию по запросу, но и делать это в максимально короткий срок — до 10 дней. Telegram упорно не желает предоставлять ключи, невзирая на угрозу блокировки со стороны Роскомнадзора . Эксперты сомневаются, что эти меры будут эффективны в борьбе с терроризмом. Тотальный контроль за всей перепиской пользователей приведет лишь к тому, что их конфиденциальные данные могут попасть «не в те руки», но до тех пор, пока любой гражданин может купить и использовать сим-карту на подставное лицо, угроза безопасности не исчезнет.

# Мессенджер Telegram на экране телефона