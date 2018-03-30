Эксперт прогнозирует повышение цен на новое жилье на 20% в ближайшие два года

Цены на новое жилье в ближайшие два года могут вырасти в районе 20% в зависимости от района и класса, с таким прогнозом выступил коммерческий директор московского территориального управления группы «Эталон» Василий Фетисов во время круглого стола «Вести. Недвижимость». Все это будет происходит на фоне ужесточения законодательств и дальнейшего отказа от долевого строительства.

На стоимость жилья влияют несколько факторов. Во-первых, существующая стоимость кв. м., плюс плата за безопасность. Сюда же можно отнести — всплеск объема предложения, которое будет выведено на рынок до ужесточения законодательства, увеличение доступности ипотеки, дополнительные затраты на проектное финансирование и эскроу-счета.

По его словам, постепенно будет вымываться то предложение, которое вышло на рынок до ужесточения законодательства. И по мере этого будет повышаться цена на кв. м.

"Это будет уже третья волна — цены повысятся на 15-20%, это будет 2019 год", — сказал Василий Фетисов.

В целом, по его мнению, проектное финансирование приведет к сокращению игроков на рынке, и консолидации.

С 1 июля в силу вступит пакет поправок в законодательство о долевом строительстве. Ужесточаются требования к финансовым показателям застройщикам — на протяжении всего периода строительства застройщик должен иметь десятую часть собственных средств от планируемой стоимости проекта.

Помимо этого, необходимо обеспечить минимальный остаток средств на счете в уполномоченном банке в размере 10% от проектной стоимости на дату получения застройщиком разрешения привлекать средства участников долевого строительства. Также, согласно законодательным новеллам, один застройщик может получить только одно разрешение на строительство.

Кроме этого, летом заработает модель эскроу-счетов, которая должна стать переходом от долевого строительства к проектному финансированию. Основная причина отказа ДДУ, по мнению властей — обезопасить дольщика и навести порядок в строительной отрасли.

В дальнейшем строительство жилья будет переведено на проектное финансирование. Правительство уже утвердило дорожную карту поэтапного отказа от долевого строительства и перехода к проектному финансированию к 2020 году.