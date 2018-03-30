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Элитный рынок недвижимости Манхэттена значительно замедлился
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Элитный рынок недвижимости Манхэттена значительно замедлился 

Prian.ru 49 минут назад
С января по март было куплено 282 единицы жилья стоимостью более $4 млн на Манхэттене, хотя в аналогичный период 2017 года таких сделок было 330, по данным Olshan Realty. Многие владельцы не хотят продавать свою собственность дешевле, чем планировалось, а потому предпочитают не модернизировать объект, сообщает Mansion Global.
Между тем, продажи более доступной по цене собственности растут. Число сделок с жильем в Бруклине стоимостью от $2 млн выросло на 8% в первом квартале 2018 года по сравнению с прошлым годом, согласно данным Stribling.
Больше всего ослаб рынок строящихся кондоминиумов — цены на них упали почти на 50% за пару месяцев.
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