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Жительница КЧР отдала 343 тысячи рублей интернет-мошенникам
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Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

Жительница КЧР отдала 343 тысячи рублей интернет-мошенникам 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пенсионерка из Черкесска лишилась крупной суммы денег, общаясь с интернет-мошенниками. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе МВД республики.
68-летня пенсионерка обратилась в полицию 29 марта. Она рассказала, что 17 марта ей позвонил незнакомый мужчина и предложил заработать на брокерской бирже. Женщина согласилась и следовала инструкциям, которые ей давали мошенники.
Они попросили женщину открыть в банке личный кабинет и с помощью него сняли со счета пенсионерки около 343 тысяч рублей. После этого мнимые брокеры исчезли.
Сейчас по факту хищения денег проводится проверка.
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