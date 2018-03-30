Жительница КЧР отдала 343 тысячи рублей интернет-мошенникам

Пенсионерка из Черкесска лишилась крупной суммы денег, общаясь с интернет-мошенниками. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе МВД республики.

68-летня пенсионерка обратилась в полицию 29 марта. Она рассказала, что 17 марта ей позвонил незнакомый мужчина и предложил заработать на брокерской бирже. Женщина согласилась и следовала инструкциям, которые ей давали мошенники.

Они попросили женщину открыть в банке личный кабинет и с помощью него сняли со счета пенсионерки около 343 тысяч рублей. После этого мнимые брокеры исчезли.

Сейчас по факту хищения денег проводится проверка.