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Акцию «Спасти и сохранить» посвятят обращению с отходами
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Акцию «Спасти и сохранить» посвятят обращению с отходами 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению в Международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая пройдет с 18 мая по 8 июня. В этом году мероприятие будет проходить в Югре уже в 16-ый раз.
Как сообщает Департамент общественных связей Югры, тематику акции ежегодно определяют, учитывая актуальные экологические проблемы в регионе. В этот раз темой акции станет обращение с отходами, а слоганом — «Чистота планеты начинается с тебя».
Первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин отметил важность выбранной темы: «До 1 января 2019 года вся страна перейдет на работу в условиях нового регулирования обращения с твердыми бытовыми отходами. Югра достаточно много работает для уменьшения и накопленного ущерба, и свалок, и прочего. Но работы еще много. К моменту старта акции должны быть приняты соответствующие нормативные акты, должен состояться конкурс по выбору регионального оператора, должна запуститься вся схема».
Отметим, что на сегодняшний день уже подготовлена концепция и план организации акции. В рамках «Спасти и сохранить» пройдет 39 мероприятий, 9 из них международного и межрегионального уровней. Ожидается, что акцию посетят представители субъектов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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