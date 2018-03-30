Акцию «Спасти и сохранить» посвятят обращению с отходами

Ханты-Мансийске прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению в Международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая пройдет с 18 мая по 8 июня. В этом году мероприятие будет проходить в Югре уже в 16-ый раз.

Как сообщает Департамент общественных связей Югры, тематику акции ежегодно определяют, учитывая актуальные экологические проблемы в регионе. В этот раз темой акции станет обращение с отходами, а слоганом — «Чистота планеты начинается с тебя».

Первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин отметил важность выбранной темы: «До 1 января 2019 года вся страна перейдет на работу в условиях нового регулирования обращения с твердыми бытовыми отходами. Югра достаточно много работает для уменьшения и накопленного ущерба, и свалок, и прочего. Но работы еще много. К моменту старта акции должны быть приняты соответствующие нормативные акты, должен состояться конкурс по выбору регионального оператора, должна запуститься вся схема».