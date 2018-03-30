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Бурматов: за торговлю редкими животными в Сети ответят продавец и покупатель
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Бурматов: за торговлю редкими животными в Сети ответят продавец и покупатель 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Уголовная ответственность за торговлю краснокнижными животными или их дериватами через Интернет коснётся и продавцов, и покупателей. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов на пресс-конференции в «Парламентской газете».
«Проблема с действующим законодательством заключается в том, что привлечь к ответственности за продажу по объявлениям практически невозможно. А основные каналы продажи редких животных или их частей находятся сегодня в Интернете», — пояснил он.
Депутат рассказал, что если товар пересылается по почте, то факт сделки доказать очень сложно, при этом в Интернете находится около 30 тысяч объявлений о продаже краснокнижных животных или их частей.
«По данным Интерпола, объёмы этого рынка в мире исчисляются 9 миллиардами долларов в год. Россия является одним из крупнейших мировых экспортёров, а Китай и Корея основными покупателями», — отметил Владимир Бурматов.
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