Бурматов: за торговлю редкими животными в Сети ответят продавец и покупатель

Уголовная ответственность за торговлю краснокнижными животными или их дериватами через Интернет коснётся и продавцов, и покупателей. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов на пресс-конференции в « Парламентской газете ».

«Проблема с действующим законодательством заключается в том, что привлечь к ответственности за продажу по объявлениям практически невозможно. А основные каналы продажи редких животных или их частей находятся сегодня в Интернете», — пояснил он.

Депутат рассказал, что если товар пересылается по почте, то факт сделки доказать очень сложно, при этом в Интернете находится около 30 тысяч объявлений о продаже краснокнижных животных или их частей.