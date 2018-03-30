Ещё
Посол Палестины удивлен, что Израиль опасается протестующих палестинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол Палестины удивлен, что Израиль опасается протестующих палестинцев 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Палестина удивлена, что Израиль, несмотря на колоссальные дотации от США на систему противоракетной обороны, опасается протестующих палестинцев, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
Израиль получит от США в 2018 году рекордные 705 миллионов долларов на программы противоракетной обороны, сообщил ранее министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман. Он добавил, что средства будут потрачены как на разработку новых систем, так и серийное производство комплексов «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец-3». По данным министра, США уже вложили в «защиту израильского неба» в общей сложности 6,5 миллиарда долларов.
"А что нам делать? У нас нет «Железного купола». У нас зато есть сильное желание, есть непоколебимость", — заявил посол в ответ на вопрос о реакции палестинских властей на такие сообщения.
"Но самое странное, что это государство, у которого есть «Железный купол», ракеты, одна из сильнейших армий мира, что оно боится группы протестующих. Вот что удивительно", — сказал дипломат.
РИА Новости: последние новости
Продукцию на московских ярмарках проверят на соответствие нормам Нижегородская область планирует развивать связи с Арменией Юная жительница Канады выиграла в лотерею пожизненное еженедельное пособие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена484
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»174
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию610
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги126
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
00:29
Отменить призыв в армию к 2020 году
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение