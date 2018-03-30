Посол Палестины удивлен, что Израиль опасается протестующих палестинцев

Израиль получит от США в 2018 году рекордные 705 миллионов долларов на программы противоракетной обороны, сообщил ранее министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман . Он добавил, что средства будут потрачены как на разработку новых систем, так и серийное производство комплексов «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец-3». По данным министра, США уже вложили в «защиту израильского неба» в общей сложности 6,5 миллиарда долларов.

"А что нам делать? У нас нет «Железного купола». У нас зато есть сильное желание, есть непоколебимость", — заявил посол в ответ на вопрос о реакции палестинских властей на такие сообщения.

"Но самое странное, что это государство, у которого есть «Железный купол», ракеты, одна из сильнейших армий мира, что оно боится группы протестующих. Вот что удивительно", — сказал дипломат.