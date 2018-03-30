В Самаре выросла стоимость аренды автомобилей для работы в такси 

Волга Ньюс: последние новости

В Чапаевске сотрудники Росгвардии спасли из горящего дома женщину с двумя детьми

Центробанк исключил фонды поддержки предпринимательства Октябрьска и Жигулевска из реестра МФО

Цены на новостройки в Самаре на 16% ниже, чем на вторичное жилье