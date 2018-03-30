В Самаре выросла стоимость аренды автомобилей для работы в такси 

Стоимость суток аренды в феврале 2018 г. составила 912 руб., годом ранее эта сумма составляла 898 рублей.
Самая высокая ставка аренды автомобилей для работы в такси отмечена в Москве — 1,6 тыс. руб. в сутки. Арендовать машину в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде можно за 1,4 тыс. рублей.
Топ-5 городов с максимальными ставками замыкают Иркутск и Саратов, где стоимость услуги составляет 1,3 и 1,2 тыс. руб. соответственно.
Самые доступные предложения по аренде авто характерны для Ульяновска (642 руб. в сутки) и Тольятти (864 руб. в сутки). В остальных городах стоимость аренды превышает 900 руб. в сутки.